Kívánságlistákat várnak a helyi könyvtárba, az intézmény dolgozói az olvasói igények alapján válogatják össze, milyen kötetekkel gazdagítják az állományt. A kö­zelmúltban száznyolcvan darab új könyvet sikerült beszerezni, a nyár küszöbén frissítették az útikönyvállományt is, a külföldre utazókra is gondolva. Legközelebb ősszel vásárolnak új könyveket, természetesen akkor is figyelembe veszik az igényeket. Az intézményben egyébként még várják a jelentkezéseket a „Szajol Olvas 2022” olvasás-népszerűsítő programra.