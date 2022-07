A város nevében Fejér Andor, Szolnok alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, a társulat a pandémia ideje alatt is teljes szakmai odaadással dolgozott, hiszen volt olyan időszak, amikor ugyanolyan színvonalon, de élő közönség, visszajelzés nélkül kellett helyt állniuk a színpadon. Az alpolgármester a felújított színházépületről is beszélt.

– Végre elérkezik az az idő, amikor le lehet szerelni a díszletekről a kerekeket, mert lesz egy forgószínpad, amely elvégzi majd ezt a munkát, és nem kell a díszletezőknek tologatnia ezeket a színpadra. A zenekarnak sem kell majd elbújnia a díszletek mögé, mert a zenekari árok –amikor látni szeretnénk őket – egyszerűen csak kiemelkedik. Ha jók az információim, Magyarország egyik legmodernebb technikával felszerelt színházában kezdődhet el szeptemberben a munka – hangsúlyozta.

Amely nem csak megújult épülettel és korszerű technikával, de színes, izgalmas repertoárral is várja majd a nagyérdeműt. Hat nagyszínpadi bemutatóval, öt bérletes előadással készül a 2022/23-as évadra a Szigligeti; a Liliomfi, A király beszéde, a Koldusopera, az Egy lócsiszár virágvasárnapja, illetve A fösvény című produkciókkal. A gyerekeket várja majd bérleten kívül az Ágacska című meseelőadás. A Színműhelyben a New York-i komédiát mutatja be a teátrum.

Az évadzárón hagyományos módon átadták a Szigligeti-díjakat is, melyeket idén Kádár Krisztina rendezőasszisztens, illetve Somogyi Imre díszítő kaptak.

Sikeres volt az idei évad

A Szigligeti Színház évadzáróján elhangzott, a teátrum közel háromszáz előadást tartott az idei évadban, illetve harmincöt vendégelőadást fogadott be, melyekből harminc az évad új hétfői sorozata, a Szigligeti Kanapé volt. Közel nyolcezer bérlettulajdonos látogatta az előadásokat, ez a szám országos szinten is kiemelkedő. A produkciókat összesen több, mint hatvanegyezer néző tekintette meg.

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg az Ádámok és Évák Ünnepét, az idei évvel együtt több, mint kétezer diák vett már részt ezen az eseményen. Az Ádámok és Évák nevelési program jóvoltából a diákok lehetőséget kaptak arra, hogy a Kulcskeresők produkció olvasópróbáját online megtekinthessék, valamint részt vegyenek a bemutatót megelőző előadáson is.