A Sztricskó Tamás által készített harminc természetfotóból álló tárlat a Hortobágy, illetve a Tisza-tó szépségeit mutatja be a látogatóknak. A nagy érdeklődésre való tekintettel a kiállítás a tervezettnél tovább, a nyár végéig fogadja majd a látogatókat.

Az eredetileg Borsod megyéből származó fotóművész hírportálunknak elmondta: a vadászat révén került Tiszafüredre családjával. Hozzátette: több mint tíz éve foglalkozik hobbi szinten fényképezéssel, kiállításának megnyitóján pedig többen beszélgetésbe is elegyedtek vele az alkotásairól, illetve munkásságáról. A Hortobágy és a Tisza-tó térségét kívánta bemutatni természetfotóin keresztül, tárlatát az elmúlt hetekben már több óvodás és iskolás diákcsoport is megtekintette.

– Harminc fotóval találkozhatunk a tárlaton, ezek balról jobbra haladva elsőként a Hortobágy szépségeit kívánják megmutatni – mesélte hírportálunknak Sztricskó Tamás.

Ahogy aztán haladunk tovább a szalonban, úgy tűnik fel a Tisza-tó és térsége is, ezek a felvételek különböző mezei emlősöket, madarakat és a térség sajátos természeti szépségeit mutatják be.

S hogy a művésznek van-e kedvenc alkotása?

– Mindig az aktuális fotók – vágta rá.

– Sok ötletem van, figyelem az engem körbevevő világot, állandóan mozgásban vagyok. Többször is hajnalban kelek, hogy láthassam az élővilág egy-egy fontos pillanatát. Ilyenkor nyáron már hajnali háromkor jól álcázva magam, a szabadban elbújva töltöm a reggelt. Télen mindez másképp működik, hiszen hidegebb az idő és később kel fel a nap, olyankor ráérek reggel hatig pihenni. Óvodás- és általános iskolás csoportok is megnézték már a kiállítást, hogy a gyerekek közelebbről is megismerhessék a fotókon látható állatokat.

Mindig is szerettem a természetet, a vadászat mellett ez a tevékenység foglalkoztat állandóan

– folytatta a művész.

– Olykor-olykor csak azért szállok autóba, hogy egy érdekesebb és csendesebb, emberektől távoli helyet találjak a térségben. Azokon a területeken az ember úgy érzi, ő is részese lehet a környezetének. A nyugodt és csendes tájnak köszönhetően, megfigyelheti az állatvilágot, amelyeket azután képein is megörökíthet – mutatott rá az alkotó.