A XXV. JAK Művésztelep alkotásaiból nyílt kiállítás pénteken a Vágó Pál Helytörténeti Gyűjteményben.

– Idén már huszonötödik alkalommal gyűltek össze a művészet kedvelői Jászapátin, hogy két hét alatt közösen alkossanak, és megszerettessék a művészetet az érdeklődő fiatalokkal. A Jász Alkotók Köre és a Jászapátiak Baráti Egyesülete által szervezett tábor első hetében a művészek tizenkilenc fiatalt tanítottak – mondta köszöntőjében Deli Julianna, a művésztelep vezetője. A közös alkotás mellett a jászsági és a térségből elszármazott művészek izgalmas programokon vettek részt.

– Hevesen megtekintettük Kő Pál szobrászművész kiállításának tárgyait. Ebben az évben ismét egy csodálatos és hangulatos tanyalátogatásra kaptunk meghívást Fülöp Ferenctől és családjától. A tanya olyan inspirációt adott a JAK-tagok számára, hogy több ott készült képet is bemutatunk a kiállításon. Tizedik alkalommal szerveztünk irodalmi estet. Idén is megemlékeztünk Szalkári Rózsa festőművészről, aki annak idején megálmodta és életre hívta a művésztelepet – számolt be az alkotótáborról Deli Julianna.