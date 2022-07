Július 27-én 10 órakor megnyitja kapuit az East Fest, melyet két év kihagyás után rendeznek meg újra. A július 30-ig tartó zenei esemény több mint száz fellépőt vonultat fel a fesztiválközönség előtt.

A szervezők ráadásul számos újdonsággal is készültek. Új biztonsági felszereléseket szereztek be, zuhanyzó- és vécékonténereket vásároltak és építettek, növelték a szilárd burkolatú járófelületeket, és az East Fest-díszlet állománya is nagyban gyarapodott. Különlegességként felépítenek egy óriáskereket, melyről 30 méteres magasságból lehet rálátni a fesztiválterületre és a környékre. Az East Fest idéntől készpénzmentes fesztivál lesz.