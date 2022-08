Így történt ez a napokban is, amikor sok állandó hallgató foglalt helyet az alkalmi nézőtéren, de sok új érdeklődő is megállt, akár csak néhány percre, hogy Sodrás Népzenei Kisegyüttes csalogató muzsikáját. Juhászné Antal Gabriella (hegedű), Mikes István (brácsa) és Kormány Roland (nagybőgő) ezúttal is csodás dalokkal kápráztatták el a nézőket, hallgatókat. A Szakajtó Szolnoki Népzenei Műhely Egyesület szervezésében megvalósuló zenés délutánnak ezúttal különleges vendégei is voltak.

A Budapestről érkező Kiss László Béres Ferenc- és Aranypáva-nagydíjas népzenész, énekes immár harmadszor tett eleget a rózsakerti meghívásnak. A fiatal népzenész két moldvai katonadalt énekelt koboz, illetve gitár kísérettel. Az előadását egy Magyarországról szóló szép dallal zárta.

A nap meglepetés vendége Hegyi Ferenc nyugdíjas olajmérnök volt, aki jó hangjával, gazdag népdal és katonadal ismeretével mindenki elismerését elnyerte. 1931-ben született Bakonycsernyén, korán felfigyelt a dalokra, édesapja és unokatestvérei otthoni éneklésébe is bekapcsolódott a tehetséges, jó hangú ifjú. Felnőttként is gyarapította a népdal és katonadal ismeretét, mára lejegyezte ezer dal szövegét, melyeket CD-re énekel fel, megőrizve azokat az utókornak. A kilencvenegy esztendős énekes a tizenöt éves Tiszavirág Daloskör oszlopos tagja, felesége, aki elkísérte a Rózsakertbe, szintén „dalosmadár”, az ötvenhárom éve működő Szolnoki Népdalkör tagja. Ilyen társaságban öröm volt az éneklés, így nem csoda, hogy az eseményen mindenki dalra fakadt. Az év utolsó Rózsakerti Népzenei Estjét augusztus 28-án rendezik meg.