Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár döntése alapján 2022-ben Könyvtári Minőségi Díjat kapott a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézményt. Czakóné Gacov Katalin intézményvezetőt a sikerhez vezető munkájukról kérdeztük.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma áprilisban pályázatot hirdetett a Minősített Könyvtári Címmel rendelkező intézmények számára. Ezen olyan intézmények vehetnek részt, ahol a könyvtárhasználók elégedettsége, valamint a partnerek véleménye is alátámasztja a magas színvonalú szakmai munkát.

– A pályázati eljárás többkörös folyamat volt – fejtette ki Czakóné Gacov Katalin intézményvezető. – Első lépésként áprilisban egy írásos anyagot kellett prezentálni, amit májusban egy helyszíni ellenőrzés követett. A könyvtári bejárás során a szakértők meggyőződtek arról, hogy a dokumentációban leírtak a valóságot tükrözik.

Nagyon jó, amikor kapunk egy visszajelzést, ami azt erősíti, hogy nem hiába dolgozunk.

– Intézményünk folyamatosan fejlődik, az elmúlt években számos újítást vezettünk be. Ezekből választottuk ki azt a kettőt, amelyek a leginkább hatással vannak a könyvtár működésére és hozzájárulnak az eredményességéhez. Az újításokat nem a vírushelyzet szülte, hanem annak bekövetkezésekor mutatták meg igazi jelentőségüket és értéküket.

A fiatalok bevonzása a könyvtárba című témakörrel, illetve az innováció szolgálatában álló felhőalkalmazás eredményességével pályáztak.

– Az Ifjúsági részleg kialakítása gyökeresen megváltoztatta az egész könyvtár életét – folytatta az intézményvezető. – Nincs olyan nap, amikor ne azt látnánk az ablakon betekintve, hogy élettel teli az egész terem. A fiatalok a szőnyegen fekve olvasnak, a kanapén gitároznak, a hátsó sarokban, a polcok takarásában összebújva sugdolóznak és társasjátékoznak. Sokan fent, a galéria részen csoportosan tanulni szoktak és beszélgetnek.

Ez az idilli állapot minden könyvtáros álma, így a korábban célul kitűzött trendi könyvtár immáron valósággá vált.

– Mindezek mellett ez az a tevékenységünk, ami meghozta a kitörés lehetőségét. Ugyanis a fiatalok nem azért kezdtek el hozzánk járni, mert rendelkezésükre állt az új és menő tér, hanem azért tudtunk egy ilyen környezetet kialakítani, mert a fiatalokért végzett tevékenységünkre felfigyelt a fenntartónk és mellénk állt a város is. Új és interaktív szórakoztató programokat fejlesztettünk ki a fiatalok részére, amik számukra is érdekessé teszik az információkeresést, a tanulást és a könyvtárat. Amikor zárva tartottunk, online is folyamatosan kapcsolatban voltak kollégáim a discord rendszeren keresztül a fiatalokkal.

A város hat pontján van telephelyük

A támogatásoknak köszönhetően 2019-ben mintegy százötven négyzetméteres területen megújították a könyvtár területét. Többek között átalakult a fogadó tér, akadálymentessé vált az épület, melynek előnyeit máig élvezheti minden érdeklődő.

– Az intézmény városszerte hat telephelyen nyújt szolgáltatást, az azok közötti fizikai távolság leküzdése és a zökkenőmentes információáramlás biztosítása rendkívül fontos. Enélkül lehetetlen lenne fejlődni, számtalan dolgot összehangolni és átlátni egyszerre. Az erőforrások többszörözése a digitális technológiák használatával egyre inkább lehetővé válik. Segítségükkel a humán erőforrásunknak több kapacitása marad, ami egyaránt kedvez a kreativitásnak és az újításnak is.