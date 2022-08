Kertész Iván, a cibakházi születésű énekes májusban lépett be a Veszprémi Petőfi Színház kötelékébe, azóta folyamatosan próbák töltötték ki a mindennapjait. Az előadást júliusban Siófokon, a Szabadtéri színpadon mutatták be, a Klezmer-musical ősztől a színházban is látható lesz. Ezenfelül egy budapesti társulattal is játszik, így a nyár vége bővelkedik a próbákban.

– Sok a próba, ami fárasztó, viszont ha az ember azt csinálja amit szeret, másként fárad el. Élvezem minden pillanatát, de azt hozzá kell tenni, hogy sokkal összetettebb így színpadra lépni. Több mindenkitől függ az egész előadás sikeressége. A szólókarrierem esetében magamnak intézem az időbeosztást, a helyszíneket, a műsort, hogy mikor, mit énekelek, a színházban ez máshogy működik – mondta hírportálunknak a fiatal tehetség.

Gyors öltözések, kellékek, díszletek vannak, a zenekarra is figyelni kell.

– Érezhetően más területe a művészetnek, ezt is nagyon élvezem, viszont az éneklést nem adnám fel miatta. Az ideális az lenne, ha idővel a két dolog párhuzamosan futna. A színházi felkéréseknek is szívesen teszek eleget – magyarázta Iván. – Heteken belül indulnak az előadások, de a szólófellépésekből és koncertekből addig sincs hiány. Sok új helyszínre is eljutottam, még augusztusban több egyéb vár rám. Ősszel egy nagyobb szabású, nagyzenekaros koncerttel készülök a Tiszazugba – vázolta fel a terveket.

Már a második korongján dolgozik

Kertész Iván első lemeze 2021 júliusában jelent meg, az azóta eltelt egy év intenzíven telt a cibakházi énekesnél.

Ugyanúgy tízdalos lemezzel készülünk, mint az első volt. Azzal a különbséggel, hogy az elsőben próbáltunk megragadni olyan dallamokat, amik valószínűbben maradnak meg az emberek fülében, tehát kicsit populárisabb vonalon indultunk el. A második lemezem sokkal inkább tükrözi a személyiségemet. Zenében, szövegben, érzelmi világban mélyebbek, több a lírai mű, nagyobb ívű a dal, ezek jobban a szívemhez nőttek

– emelte ki a készülő korongról.

Az utolsó dalokat a napokban veszik fel, a tervek szerint pár hónapon belül, még idén ősszel megjelenik Kertész Iván új lemeze.