Összeállt a jövő héten kezdődő Csángó Fesztivál – Európai Kisebbségek Folklór Fesztivál és Vásár programja. A Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes augusztus 9. és 14. között immár harmincadik alkalommal rendezi meg a rangos eseményt. Célja továbbra is az, hogy felhívják a figyelmet az anyanemzettől évszázadok óta elszigetelten élő moldvai és gyimesi csángó magyarság sorsára, valamint minél szélesebb körben megismertessék a határainkon innen és túli autentikus magyar és európai népművészeti értékeket.

Több száz fellépő, köztük moldvai és gyimesi csángó, valamint erdélyi hagyományőrzők, felvidéki és vajdasági táncegyüttesek, Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek, hazai neves táncegyüttesek, zenekarok és énekesek mutatkoznak be Jászberényben.

– A programokat úgy állítottuk össze, hogy minden korosztály megtalálja a neki tetsző tartalmat. Augusztus 9-én Mindenek szerelme címmel táncos koncertet láthat a közönség a Székely Mihály Szabadtéri Színpadon. Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák, Pál István „Szalonna” és Bandája, valamint a Jászság Népi Együttes közös műsorában egyedülálló módon jelenik meg a rock and roll, a népzene és a néptánc hármas egysége – kezdte Szűcs Gábor, fesztiváligazgató.

Augusztus 10-én este lesz a megnyitó, majd a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Kárpátok visszhangja című folklórműsorát hozza el Jászberénybe. Augusztus 11-én a Csík Zenekar koncertezik, a vendégművész Presser Gábor lesz. A koncertre már valamennyi jegy elkelt. Augusztus 12-én a Menyegző – Ásó, kapa nagyharang című táncszínházi előadást mutatják be kétszáz táncos és zenész közreműködésével. Augusztus 13-án táncforgatag lesz a város főterén, az est folyamán pedig a Magyarság hangja című ingyenes gálaműsorra invitálják az érdeklődőket, de fellép a Parno Graszt zenekar is. A fesztivál augusztus 14-én vasárnap este a hagyományőrző táncegyüttesek gálaműsorával zárul a Főtéri nagyszínpadon. A szervezők több helyszínváltozásra felhívták a figyelmet.

A Margit-szigeten sportkomplexumot alakítottak ki, ezért idén ott már nem tudunk megfelelő színpadi képet kialakítani. A programok egy része átkerült a Főtérre és környékére. Az útlezárások miatt kérjük a lakosok megértését

– emelte ki Szűcs Gábor. A támogatásokkal kapcsolatban elmondta, hogy összesen 33 millió forint kormányzati és 12 millió forint önkormányzati forrás áll rendelkezésre. Köszönetet mondott mindenkinek a jubileumi fesztivál támogatásáért.

Új helyszínen lesz a vásári forgatag

Kocsán László rendező a sajtótájékoztatón kiemelte a moldvai és gyimesi csángók Csángó Guzsalyas című műsorát, melyet augusztus 12-én láthat a közönség. Ugyanezen a napon a moldvai, gyimesi csángók, felcsíki székelyek és jászberényi együttesek részvételével folkmisét tartanak a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplomban.

Polgár Nikolett a népművészeti vásár szervezője hangsúlyozta, hogy a vásárnak ebben az évben nem a Margit-sziget, hanem a Szerviz utca, Holló András utca és Hatvani utca ad helyet augusztus 11-től 14-ig. A hazai kézművesek mellett Erdélyből is érkeznek is árusok. Szűcsné Urbán Mária szervező a XXXIX. Nemzetközi Táncház és Zenésztábor programjáról beszélt, mely szintén kapcsolódik a fesztiválhoz. Elmondta, hogy idén is megrendezik az aprók táborát, valamint szombaton és vasárnap a Conselve téren rendezik be az Aprók terét, ahol népi játékokkal és kézműves foglalkozásokkal várják a gyerekeket.