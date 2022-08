A tengerészeti és a néprajzi kiállítás hétfő kivételével minden nap megtekinthető. A látogatóknak nagyon tetszik, hogy a tárgyakat és történetüket maga a gyűjtő mutatja be. Csatári Lajos temérdek kuriózumnak számító relikviát halmozott fel az elmúlt évtizedek során, melyek közül most több százat bocsátott közszemlére.

– A termek berendezésekor az volt az alapgondolat, hogy ne csak Horthy Miklóst és életét, hanem magát a korszakot is bemutassuk az ipartól, a mezőgazdaságon és kultúrán át az egészségügyig – szögezte le Csatári Lajos. – A rengeteg papíralapú anyag – újságok, könyvek – mellett van egy néprajzi részleg, melyet igazi különlegességek – mint például egy 1800-as évek végén készült dupla gömbös szódásüveg, vagy egy sokak számára ismeretlen napraforgó pirító – alkotnak.

– Ugyanakkor fő motívumként jelennek meg a korszak pénzei, bélyegei és kitüntetései. Ezenfelül az irodalmi részlegben azt is bemutatjuk, miként viszonyult a kormányzóhoz és magához a Horthy-korszakhoz a hazai irodalom és a sajtó. Van egy úgynevezett Kenderes-asztal, melynél az itt született híres embereknek állítunk emléket, akik munkásságukkal jó hírét vitték a településnek – részletezte a gyűjtő, aki nagyon fontosnak tartja, hogy a helyiek megismerjék Kenderes múltját, a kisvárost naggyá tevő híres embereket.

– Azt szoktam mondani, hogy akit nem érdekel a történelem, azt nem érdekli, milyen körülmények között éltek a nagyszülei, dédszülei. Ezért is örülök, ha fiatalok is megnézik a kiállítást, melyet böngészve érdemes bejárni. Nincs az elrendezésben katonás rend, így mindenki maga fedezheti fel az érdekességeket. De nincs összevisszaság sem, inkább úgy mondanám, ez a dzsungel rendje – jelentette ki mosolyogva Csatári Lajos. Hozzátette: a látogatók a végén egy-egy bélyeget is választhatnak maguknak.