– Mivel közel három év után elkészült a színház, bízom benne, hogy ismét gyönyörű helyszínen nézhetjük majd a kiváló darabokat – mondta a jegyiroda előtt várakozó Turkovics Tibor, aki már legalább húsz éve újítja meg évről-évre színházi bérletét. A sorban még számos olyan néző akadt, aki évtizedek óta hűséges a tiszaparti teátrumhoz.

– Közel harminc éve van bérletem. Szeretem a színházat, ez a kedvenc időtöltésem. Nagyon örülök annak, hogy visszaköltözik a színház a régi helyére, várom, hogy megnézhessem, milyen lett. Várom azt is, hogy újra láthassam kedvenc színészeimet, Ónodi Gábort, Molnár Lászlót, és, bár már színházigazgató, Barabás Botondot is a színpadon –mondta Pomázi Gyuláné.

Volt olyan is, aki egyszerre több bérletért állt sorba. Nagy Józsefné, az Idősek Vöröskeresztes Klubjának vezetője például nyolcat újított meg.

– Nagyon vártuk már a klubtagokkal, hogy visszakerüljön a színház a régi helyére, örülünk, hogy ennyire szép lett a felújítás után. A következő évad repertoárja is változatos, a darabokat ráadásul az új színházban láthatjuk majd, a művelődési házban kicsit szűkösnek láttuk a színpadot – fejtette ki.

Dr. Szabó Erzsébet viszont elégedett volt a művelődési ház nyújtotta helyszínnel is.

– Én az Agórában is jól éreztem magam, kényelmes volt. Egyedül a lépcsőzés volt az, ami egy kicsit nagyobb feladatot jelentett, de a körülmények jók voltak. Az új repertoár számomra is izgalmasnak tűnik, de hiányolom belőle az operettet, ilyen, hogy nem volt műsoron legalább egy, még nem nagyon történt – tette hozzá.

Nem csak a színház újult meg, a jegyiroda sem a régi helyén, a Kossuth téren áll már.

Az új, éppen a színházzal szemben, a Táncsics úton fogadja a nézőket tágas, modern térrel, de a régi, jól megszokott arcokkal.

– Nagy öröm számunkra, hogy nézőink már kilenc órakor az ajtó előtt várakoztak – emelte ki Barabás Botond igazgató. – Az majd csak később, a bérletezés után derül ki, hogy beváltja-e a jövő évadhoz fűzött reményeinket az eladott bérletek száma.

Két szakaszban áruljuk ugyanis, az első, vagyis a régi bérletek megújítása most zajlik, és augusztus huszonharmadikáig tart.

– Ez lesz az első beszédes szám arról, hogy akik velünk voltak tavaly, jönnek-e tovább velünk idén is, ami a tavalyi évadra adott egyfajta visszajelzés.

Az igazi válasz és az igazi boldogság egy színház igazgatónak az másfél hónap múlva várható, amikor megkezdődik a további bérletek árusítása is

– nyilatkozta a helyszínen Barabás Botond.

Mint elmondta, a Szigligeti tavaly országos viszonylatban is az egyik legkiemelkedőbben teljesített az eladott bérletek számát tekintve, ugyanis több, mint hétezerkilencszázat értékesítettek.

– A kaposvári Csiky Gergely Színház ért el úgy nyolcezres darabszámot, hogy a saját székházukban játszottak, míg nekünk alkalmazkodnunk kellett a művelődési ház adottságaihoz, műsorrendjéhez, nem beszélve a koronavírus-járvány következményeiről. Ha a megváltozott körülményekkel a jövő évadban már eljutunk a tízezres darabszámig, akkor én már nagyon boldog leszek.

Bízom benne, hogy nézőink elégedettek voltak a tavalyi repertoárral, emiatt pedig visszajönnek, és ebben a három hétben megújítják bérleteiket.

– Nagyon bizakodóak vagyunk, hogy a jövő évad műsora, illetve az új, csodás épületünk visszahozza, és bevonzza a közönséget a színházba – tette hozzá a teátrum vezetője.

A Szigligeti közel háromszáz előadást tartott a múlt évadban, illetve harmincöt vendégelőadást fogadott be, melyekből harminc egy új sorozat, a Szigligeti Kanapé volt. A különböző produkciókat összesen több, mint hatvanegyezer néző tekintette meg.

Változatos a jövő évad műsora is

Nem csak megújult épülettel és jegyirodával, de színes, izgalmas repertoárral is várja majd az új évadban közönségét a Szolnoki Szigligeti Színház. A tiszaparti teátrum hat nagyszínpadi bemutatóval, öt bérletes előadással készül. Elsőként Szigligeti Ede Liliomfi című komédiájának premierjére kerül sor, majd A király beszéde című színmű, a Koldusopera című zenés darab, Sütő András drámája, az Egy lócsiszár virágvasárnapja, illetve A fösvény című vígjáték bemutatójára kerül sor a nagyszínpadon. A gyerekeket várja majd bérleten kívül az Ágacska című meseelőadás, a Színműhelyben pedig a New York-i komédiát mutatják be.