Stílusosan egy filmszalag átvágásával avatták fel a Petőfi Sándor utcai épület megújult színház- és immár mozitermét a napokban. A nevében a múltat idéző, stílusában azonban modern Szabadság Mozi - film és színház elnevezésű létesítményben már a megnyitó napján telt ház volt. Nem véletlenül, hiszen a mezőtúriak hosszú évek óta várják, hogy városukban élhessék át a mozizás élményét.

– A mozi megnyitása fontos mérföldkő Mezőtúr kulturális életében, hiszen ezentúl nem kell elutazni itthonról azért, hogy egy jó filmet megnézzünk – emelte ki a megnyitón Herczeg Zsolt.

A korábbi polgármester, a térség országgyűlési képviselője beszéde után természetesen maga is helyet foglalt és megnézte az első „hazai” filmet. És mellette még nagyon sokan tettek így, s a jövőben még többeknek lesz lehetőségük, hogy a városban mozizzanak. S persze színházi előadásokat is láthatnak, nemsokára arra is várják a nézőket.

Jelentős átalakuláson ment keresztül a Petőfi Sándor utcai épület színházterme. Az önkormányzat még 2019 közepén nyújtott be egy pályázatot, melyben a színházterem kettős funkciójúvá alakítása volt a kulcsprojekt. A közbeszerzési pályázat másodszorra lett eredményes, tavaly kezdődtek el a munkálatok melyek során sok fejlesztés valósult meg. Megújult a fűtésrendszer, a klimatizálást is megoldották . A helyiség végében építettek ki egy mozigépházat, és a színpadon egy speciális, feltekerhető filmvásznat helyeztek el, a falakra hangelnyelő felületek kerültek. A helyiség a legmodernebb hang- és fényrendszerrel lett felszerelve, amely 2D és 3D filmek vetítésére is lehetőséget nyújt.

– Ezzel a technikai megvalósítással egyébként a megye egyik legjobban felszerelt mozija a miénk – mondta el a fejlesztések eredményéről Szűcs Dániel polgármester.

Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy a mostani fejlesztésen túl folytassák az épület rekonstrukciós folyamatait. A színházteremtől a főtér felé eső szárny felújítása ugyanis még nem történt meg, valamint szeretnék megújítani az épület eléggé rossz állapotban lévő, teljes tetőszerkezetét is. Mindehhez természetesen pályázati forrásra lesz szükség, a városvezetés bízik abban, hogy lesznek erre irányuló kiírások.