A szolnoki teátrum művészei az augusztus huszonhatodikától szeptember harmadikáig tartó rendezvénysorozat első napján a Móricz Zsigmond Színház kamaratermében Az öldöklés istene című darabot mutatták be.

– Nagyon nagy öröm volt, hogy végre mi is bemutatkozhattunk a nyíregyházi VIDOR Fesztiválon. Bár nem mindennapos, hogy este tíz órakor kezdünk el egy előadást – ráadásul közvetlen a nyári leállás után –, szerencsére olyan kollégákkal vagyunk együtt a színpadon, akikkel egymást erősítjük, segítjük a játék során – számolt be a fesztiválon tapasztaltakról Barabás Botond, a Szigligeti Színház igazgatója, a produkció egyik szereplője. – Minden pillanatát élveztük a fellépésnek, csodálatos közel két órát töltöttünk a nyíregyházi színpadon. Az előadás hatalmas sikert aratott, többször visszatapsoltak bennünket, a tapsrendünket emiatt még módosítanunk is kellett – tette hozzá a direktor.

Az, hogy az előadás a zsűri tetszését mennyire nyerte el, csak később derül ki. A díjazott társulatok és művészek az első „otthoni” előadásuk után, saját közönségük előtt vehetik majd át az elismerést jelentő üvegszobrot.