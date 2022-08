– Tavaly voltunk negyvenévesek, az idei alkotóteleppel készülünk a következő negyvenre. Reméljük, hasonlóan sikeresek lesznek az előttünk álló évtizedek is – felelete érdeklődésünkre Lengyel Krisztina.

A Mezőtúri Művészeti Közalapítvány kurátora kiemelte: az alkotótelepre hivatásos szobrászművészek, grafikusok és festőművészek érkeztek.

– Vannak, akik már jártak itt, de olyanok is, akik most először. Köztük egy török egyetemista hallgató, aki azért jött, hogy tanuljon az itteni mesterektől – árulta el Lengyel Krisztina, aki visszatekintett az elmúlt évtizedekre is. – Sok minden történt, legfontosabb, hogy még itt vannak azok, akik megalapították az alkotótelepet. Ma ők a nagymesterek, akiknek a tanítványaik is jelen vannak, és remélhetőleg továbbviszik majd az alapítók szellemiségét – hangsúlyozta az ügyvezető.

Az alkotótelep legközelebbi eseménye az augusztus 7-ei nyilvános bronzöntés.

– A vasárnap délután öt órakor kezdődő programot maguk a művészek is izgatottan várják, mivel ekkor születnek meg valójában a viaszban megálmodott alkotások – számolt be Lengyel Krisztina, aki egy későbbi kiállítás tervét is ismertette. Elmondta: azon dolgoznak, hogy még e hónapban a teljes mezőtúri közgyűjtemény – festmények, grafikák, szobrok – látható legyen a Városi Galériában. Szeptemberben pedig bemutatják a mostani alkotótelep anyagát.