A Dávid Alkotóházban szeptember 11-ig megtekinthető Jámbor-Mihályi Mónika tárlata, mely átfogó képet ad a művész félabsztrakt világáról.

– Már egészen kisgyermekkorom óta vonzódom bizonyos színekhez és formákhoz. Mindig rajzoltam, mert az alkotásban és a vizualitásban találtam meg a lelki nyugalmat, az önkifejezés módját. Később aztán az élet másfelé sodort és teljesen más irányba indultam el. Logisztika és pénzügy vonalon tanultam, majd belekerültem a multinacionális cégek világába. De időben rájöttem, hogy ez nem az én utam – mesélte hírportálunknak a kiállításmegnyitón Jámbor-Mihályi Mónika.

Lelke mélyén persze mindig is tudta, hogy a művészet az ő igazi világa, abban teljesedhet ki az élete. Mindent megtett annak érdekében, hogy a multik világát elkerülje és a saját útját járja. 2007-ben párjával, Vilmossal Írországba költöztek.

– Akkor kezdtem el komolyabban művészetekkel foglalkozni, amikor Írországban éltünk. A munka mellett kedvesemmel beutaztuk az országot, s közben megörökítettem a városok jellegzetes épületeit, a mesés tájat. Galwayban, egy neves galériába besétáltam az alkotásaimmal, ahol a képtár kurátora kiállította a neves ír művészek képei mellé.

Ez akkor pozitív megerősítést, erőt és inspirációt adott nekem a folytatáshoz.

– Kiállítóként részt vettem Galwayban egy nemzetközi művészeti fesztiválon is – idézte fel művészetének kibontakozását.

Írország után rövid időre Franciaország következett. Párizsban a híres festőművész, Henri de Toulouse-Lautrecra jellemző szabadságot és a francia vonalakat kereste. Élt Németországban is, ahol plein air, azaz szabadtéri festészettel kezdett foglalkozni. Mónika megjegyezte, hogy ugyanolyan fontos számára, hogy anya legyen, mint, hogy művész. 2012-ben megszületett első gyermekük Janka, majd öt év múlva Johannával bővült a család. Mielőtt visszatértek Jászszentandrásra, a Dunakanyar szívében, Vácon laktak, amit második otthonának tekint.

Kétgyermekes édesanyaként szerezte meg BA diplomáját a Budapesti Metropolitan Egyetem képgrafika-festő szakán. Mesterei voltak többek között Barabás Márton, Wechter Ákos és Rácmolnár Sándor. Folytatja tanulmányait, hiszen szíve vágya teljesült azzal, hogy idén felvették a Magyar Képzőművészeti Egyetem képzőművész mesterképzésére. Szülőfalujában, Jászszentandráson – ahol jelenleg is él – augusztus 26-án mutatkozott be első alkalommal Mimézis című kiállításával, melyet Szentandrási-Sós Zsuzsanna művészettörténész mutatott be a közönségnek. Rövid művészettörténeti bevezető után az alkotói lét kibontakozásáról beszélt.

– Egy művész életútja sokféle helyről indulhat, és rengeteg irányba haladhat. Az útközben szerzett élmények és tapasztalatok, a vizuális és technológiai műveltség mind hozzájárulnak a születendő műalkotásokhoz. Jámbor-Mihályi Mónika kiállításán jól érzékelhető a fejlődés, a változás. Láható, hogyan hatnak vissza a korábbi képek a friss mintákra – állapította meg a művészettörténész.

Jászszentandráson első alkalommal nyílt kiállítása Jámbor-Mihályi Mónikának Mimézis címmel

Fotós: Illés Anita

Kitért a tárlat címére is, a Mimézis görög eredetű szó, melynek latin megfelelője az imitáció, azaz utánzás. A 19. századi gondolkodás szerint a művészet nemcsak utánoz, hanem magyarázza és értékeli is a valóságot. Félabsztrakt képein a valóság tárgyias, természetes ábrázolástól eltérően jelenik meg.

– Már tanulmányrajzain is áthat a naturalista ábrázolásmód mellé kívánkozó avantgárd szellem. Kedveli a századfordulón felerősödő tiszta színeket, a kissé szürreális belső motivációkat tolmácsoló kifejezést. Ide tartoznak azok a kollázsok, melyeket Ingmar Bergman inspirált. A képépítő elvek szándékosan nem fejeznek ki valamit, hanem arra ösztönzik a nézőt, hogy vonatkoztassanak el az ismert dolgoktól és a kompozíciót, mint látványt próbálják felfedezni. Szubjektív látásmóddal rendelkező művész, aki saját magáról mesél és így fogalmaz meg olyan kérdéseket, illetve ad válaszokat, melyek másokat is érintenek – méltatta a festőművészt Szentandrási-Sós Zsuzsanna.

A kiállításmegnyitót Bonyár Judit és Hűvösvölgyi Péter előadó-zeneszerző páros műsora gazdagította.