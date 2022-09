Az elmúlt hónapokban szinte egymás után léptek színpadra a híres zenészek a megyében. A Matt Bianco nyári koncerteje a szolnoki RepTárban például biztosan örök emlék marad minden résztvevőnek, de a fellépőknek is, hiszen első alkalommal jártak a megyeszékhelyen.

Korda György és Balázs Klári is nagyszerű koncertet adott Tószegen és Szolnokon is, ők viszont biztosan egészen másként gondolnak majd a megyeszékhelyre, hiszen már nem először adtak itt koncertet. Ezúttal is hatalmas tömeg énekelte velük együtt az olyan giga slágereket, mint amilyen például a Reptér című dal volt.

Fotó: MW Archív

Fotós: Sándor Judit

A megyeszékhelyen Péter Szabó Szilvia is fellépett a turisztikai szezonban. A Palacsintafesztivál látogatói sem maradtak sztárok nélkül, őket Majka és Curtis, Lotfi Begi, Bye Alex és a később főleg a koncertjén kívüli események miatt ismertté vált Azahriah is szórakoztatta.

Alattyánon sem maradtak sztárok nélkül a nyáron. A Zsír on the Festen egyebek között színpadra állt Kowalsky Meg a Vega, a Groovehouse, a Wellhello zenekar, Dögös Robi és Regán Lili is. A jásziványi falunap pedig valószínűleg Vincze Lilla énekesnő produkciója miatt marad emlékezetes a könnyűzene rajongóinak.

Gáspár Laci és az Irigy Hónaljmirigy a karcagi családi napon szórakoztatta a jelenlévőket, az Edda Művek pedig Jászalsószentgyörgyön csapott a húrok közé.

A nyár legnagyobb fesztiválját ezúttal is Mezőtúron rendezték meg a megyében, az East Fest most sem okozott csalódást a bulizni vágyóknak. Színpadra lépett például a Tankcsapda, a Groovehouse vagy éppen az ország egyik legismertebb és legnépszerűbb énekese, Majka is.

A sort még hosszan folytathatnánk, de a legkellemesebb nyári élményeket Matt Bianco legismertebb dalával most mindannyian felidézhetjük.