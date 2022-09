A művész első tárlatán több mint negyven alkotását láthatjuk, ahol a Tisza egyes szakaszait és az élet alkotta festményeit véltük felfedezni.

– Mit ad Önnek az alkotás élménye?

– Mindig is szerettem volna festeni, fiatal koromban sokat alkottam, azonban ez az élet történéseivel elhalványult. Fon­tos számomra az énidő, így esténként tudok ráhangolódni a festése. Mindez egy igen későn jött szenvedélyemmé vált, hiszen már ötvenéves elmúltam, sokan azonban azt mondják, hogy minden akkor érkezik az ember életébe, amikor szüksége van rá. Folyamatosan tanulok a munkáimból, és fejlesztem magam. Talán azt is mondhatom, hogy egy igen fontos meditatív kikapcsolódás számomra, hiszen a saját lelkivilágom, a Tisza különböző pontjai és az élethelyzetek inspirálnak leginkább.

– Milyen technikákat alkalmaz szívesen?

– Képeim akrillal készültek, azonban minden stílust nagy örömmel és kíváncsisággal kipróbálok. Az étel elkészítése is egyfajta művészet, így tanítványaimat is mindig az alkotás örömére sarkallom. Egy argentin festőnő, Helena Razumovskaya színei és stílusa köszönnek vissza műveimben. Az itt látható női alakok, gyümölcsök és természeti képek mind az egységet szimbolizálják, melynek hatására megnyugvásra leletünk. Az alkotások szándékos módon névtelenül lettek kihelyezve, hiszen azt szeretném, hogy a látogatók maguk gondolatai alapján döntsék el, mit is jelent számukra az adott látvány.

– A későbbiekben újabb tárlatokat is tervez?

– Igen, hiszen ez az élmény mindig az ember szívében él majd, így októbertől újabb kiállítással készülök, melynek Kunhegyes ad majd otthont. A bemutatkozótárlatom megnyitója nagy örömmel töltött el, mivel sok kedves ismerős megtisztelt a jelenlétével. Külön boldogság számomra, hogy a gyermekeim, az unokám és édesanyám is velem ünnepelhetett ezen a rendkívül jeles napon.