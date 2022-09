Színes programokkal várta az érdeklődőket a Tiszaörsi Veterán, Különleges Járművek Találkozója és Gasztronómiai Fesztiválja. A rendezvényen többek között folkbemutatóval, Mautner Zsófia látványkifőzdéjével, a The Best Company és a KontáRock együttes koncertjével is csábították a közönséget. A tiszaörsi zenekart Batki-Török Viola (ének), Koszta Erik (szólógitár), Grendorf Csaba (basszusgitár) és Muliter Csaba (dob) alkotják. Az együttes leginkább a hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes évek magyar és külföldi rockfeldolgozásait játssza. A csapattagok elmondása alapján a zene iránti szeretet motiválja őket abban, hogy minél többet dolgozzanak.

– A folyamatos pozitív visszajelzések is ösztönöznek bennünket a fellépésekre – emelte ki Muliter Csaba. – Bandánk olyan lelkes és együttműködő tagokból áll, akiket nem a hírnév és az ezzel járó anyagiak, hanem a zene vonz. Főleg magyar dalokat játszunk, ám nemrég olyan populáris könnyűzenéhez is kedvet kaptunk, amit egy kissé átdolgoztunk a magunk stílusára. Mindent játszunk, ami megtetszik nekünk. Az egyéb elfoglaltságaink miatt még nem tudtunk ráhangolódni a saját számok elkészítésére, viszont télen majd saját dalokat is szeretnénk komponálni.

Az együttes tagjai korábban is ismerték egymást, a közös zenélések és a dalok iránti szeretet hozta össze őket. A formációnak nincs konkrét frontembere, nagy összhangban dolgoznak a tagok, bár többen is az együttes egyedüli hölgytagját jelölnék erre a pozícióra.

– A klasszikus, ének-gitár-basszusgitár és dob felállásban játsszunk – kezdte mondanivalóját a gyerekkora óta éneklő Batki-Török Viola. – Elsőként a nyolcvanas évek hard rock muzsikáiból válogattunk, ezek közül választottunk ki feldolgozásokat a repertoárunkba. Azóta a hetvenes és kilencvenes évek zenéivel bővült a lista. A csapatban a zene iránti rajongás, a közös időtöltés és az élmény biztosítja az összetartó erőt.

A későbbiekben is színpadra állnak

A formáció heti rendszerességgel próbál a fellépéseket megelőző időszakban, hogy tökéletesítse produkcióját. Mindig újabb és újabb retró dalokkal készülnek. A zenészektől azt is megtudhattuk, hogy a jövőben több koncertet is terveznek, így biztosan láthatjuk még őket színpadon.