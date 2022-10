A Piculás Civilházban, a Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület "Ahogy tagjaink látják" sorozata keretében Koncz Vera Zsuzsa "A hosszú fehér felhő földje" című fotókiállítása látható. A minapi megnyitón édesanyja, Konczné Bakos Mária mutatta be a lányát, aki egy Salesforce rendszereket bevezető cég Delivery Managere, majd közösen számoltak be Új-Zélandra tett utazásuk néhány különös pillanatáról. A képek november 11-ig láthatóak, a városvédő egyesület tagjainak is tetszenek a lenyűgöző fotók.