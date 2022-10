Prohászka Antal – és a vele ötvenkét esztendeje örök hűséget fogadott párja – lakóhelye igen sok évtized alatt ugyan gyakorta változik, szűkre szabott komfortzónája azonban mit sem változott élete során. Miután a képzőművészetet a génjeiben hordozó mester sohasem élt nagy lábon, a folyamatosan változó, minduntalan műteremnek és képraktárnak is hasznosuló piciny otthonaiban mindig is az apró lábú háziak és hasonlóan kicsiny topogókkal megáldott látogatóik voltak és vannak előnyben.

Napjainkban az egykor szebb napokat látott Vegyiművek-lakótelep egyik önkormányzati bérlakásában éldegélnek kettecskén. Vendégségünket testi szorongásban töltöttük az előszobának, nappalinak, étkezőnek és hálóhelynek egyszerre hasznosított helyiségben, viszont felettébb kedélyesen és mulattatóan, miután egyetlen személy helyváltoztatása csak a többi ember mozgatása árán történhetett meg. A hely szelleme, a szeretetre méltó, barátias légkör, az otthoniak méretes szíve és lelke azonban mégiscsak felszabadultan kényelmessé tette a találkozást… Prohászka Antallal a szülei életének felelevenítésével kezdtük a beszélgetést.

„Kirajzolta magából” a háború borzalmait

Prohászka Antal édesapja, az 1899-ben született Prohászka József az elsők között volt, hanem ő volt az első, aki Magyarországon, az egyház- és vallásüldöző rendszer korszakában, az ötvenes évek végén, hatvanas évek elején forradalmian friss szellemben és modern módon, gitárkísérettel dicsérte az Istent. Ennek előzménye, amikor József épp, hogy leérettségizett, az első világháború, az olasz frontra parancsolta, ahol az állóháború alatt az ellenség talján katonái megtanították gitározni és olasz dalokat énekelni. Miután hazatért, 1934-ben mérnöki diplomát szerzett az egyetemen építészként, bár eredendően képzőművész szeretett volna lenni. A későbbi éveiben azonban jegyzett grafikák és festmények is kikerültek a kezei alól. Kilenc gyermeke született, az 1935. június 30-án világra jött Antal második volt a sorban. Ekkor még Veszprémben élt a család, majd néhány évvel később már Kassán, ahonnan 1939-ben a németek összeszedték az ott dolgozó mérnököket, így az apát is.

– Családostól bevagoníroztak bennünket, és vittek Németországba. Ez idő alatt halt meg egy újszülött kishúgom, mert anyám nem tudta őt etetni. Rettenetes volt átélni. Én a második világháború borzalmai alatt kezdtem el rajzolgatni. Valószínűleg így védtem magam a traumáktól. Én arról sem vettem nagyon tudomást, hogy az oroszok bombázzák Németországot, mert csak rajzoltam, rajzoltam, rajzoltam… Apám összes műszaki rajzlapjain az én munkáim voltak. A világégés után a családunk ceglédi házában találtunk menedéket és otthont. Nemsokára, mindössze negyvenöt évesen édesanyánk elhunyt, ez is alig feldolgozható megrázkódtatás volt – mesélte fájdalmas gyermekkoráról Tóni bácsi.

Templomokban zenélt a családi Fiorettivel

Az anya halála után a család apraja-nagyjának gondját az apa, illetve a ceglédi rokonok viselték. A családfő buzgó vallásossága a gyermekeire is hatással volt, a hit, a gitárral kísért zenei áhítat a mindennapjaikká vált. Beszerezve további gitárokat, bendzsókat, mandolinokat és a pengetősökön kívül ütős hangszereket is, Prohászkáék megalakították a Fioretti nevű családi zenekarukat. Az együttest az apai-atyai kapcsolatok révén számos templomba meghívtak zenélni, 1964 után szinte minden vasárnap szolgáltak valahol Pest és Szolnok megyében. A legtöbbször a szolnoki Eötvös téri Jézus Szíve templomban muzsikáltak, ahol akkortájt Németh Tibor volt a plébános. A megélt vallásosságuk miatt megfigyelés és rendőri zaklatások alatt tartották a papot és a kis zenés családot is, mert nyíltan vállalt istenhitük miatt rettentően veszélyesek lettek a rendszer szemében.

– A Fioretti volt ifjúságom legszebb emléke, a szépek között pedig a leghosszabb a feleségemmel való megismerkedés. Ő is ceglédi, a családok régről ismerték egymást, én meg addig jártam a kútjukra, míg bele nem estem… ...Marikába. Hetvenben házasodtunk, Szaniszló fiunk lett szerelmünk gyümölcse. Ő az én kedvesem, barátom, múzsám, titkárom, műveim gondozója, kiállításaim szervezője. Ő az én mindenem! – összegezte párjával való irigylésre méltó viszonyát Antal, aki ebbéli gondolatai befejezése után azonnal a gitárhúrok közé csapott, és egy romantikus dalt énekelt el „Mindenének”. Majd belefogott ‘56-os, majd az azt követő évtizedeinek felidézésébe.

A tűzparancsot megtagadva a jövőjét „lőtte el”

– 1955. november 10-én vonultam be Kiskunfélegyházára. Majd Egerbe helyeztek át, ahonnan az ‘56-os események vérzivatarában felparancsoltak bennünket Budapestre. Az én és alakulatom ellenállása annyi volt, hogy megtagadtuk a tűzparancsot. Miután visszatértünk a kaszárnyába, a bajtársaim napról napra, hétről hétre tünedeztek el. Máig nem tudom, hogy áthelyezték-e őket, disszidáltak-e vagy eltették-e őket láb alól. Engem a Bakonyba helyeztek el. Azt tudom, mert megéltem, hogy ezek után mint ellenszegülőt vegzáltak, sikertelenül be akartak szervezni, a későbbi életemet iskola- és munkaügyileg ellehetetlenítették. Leszerelésem után éltem itt, laktam ott, munkát nem adtak, majd miután a magyar szakos tanári képesítéssel rendelkező Marikával összeházasodtunk, a túrkevei állásajánlata miatt odaköltözünk. Onnan aztán Ceglédre, majd Újszászra is száműztek bennünket, mígnem közel negyven éve Szolnok lett az otthonunk. De e nagyvárosban is mint valamiféle szégyenfoltokat, mindenhová rakosgattak bennünket, csakhogy ne legyünk akadályként útban – foglalta össze kényszerű országjáró körútját is.

Bartók-sorozatáért sorban álltak a kiállítók

A leszerelés után Prohászka Antal ismét a rajzolgatásba menekült, nem sokkal később a festészet felé fordult. Kezdetben „szép alkotásaival” hívta fel magára a szakértő szemek figyelmét, de hamarosan kialakította saját, különleges, hengeres technikával készített „prohászkaantalos” stílusát. A kívülállók a képeit absztraktként aposztrofálják, ő másképpen fogalmaz a műveiről: ő így lát, és ekképp láttat. A nyolcvanas években Prohászka Antal divatos festőművésszé lett hazánkban, a közel húsz, a zenei darabok révén tökéletesen beazonosítható kompozíciókból álló Bartók-sorozatáért kapkodtak a fővárosi és nagyvárosi kiállítótermek. De vászonra vitte több Dózsa György- és Kvasz András-látomását is, melyek mindegyike részletekben, krisztusi jelek formájában, Isten kegyelmét is tartalmazza.

– Manapság szerényen éldegélünk Marikával. Úgy havonta kiállításokat sikerül szerveznie itt-ott. A pandémia időszakában ezen alkalmak szűkre szabottak voltak, de mára újból feléledtünk. Nekem a zene és festészet továbbra is együtt van jelen az életemben, életünkben. No, figyelj csak! Ezt hallgasd meg! – vette elő búcsúzásunkkor gitárját, maga mellé hívta múzsáját, s játszotta el maga által költött és megzenésített versét...