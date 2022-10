A település határában, a Jászárokszállásra vezető út jobb oldalán jól láthatóan kiemelkedik a síkságból a Kápolnahalom vagy más néven Sarlós Boldogasszony-halom. A több korszakot magába foglaló régészeti lelőhely rejtelmeit, Jászdózsa legendás múltját tárja elénk a napokban nyílt régészeti kiállítás, mely a megújult községi könyvtárban kapott helyet. Vizuális, játékos környezetben modern installációk, képek és filmrészletek segítségével elevenedik meg a múlt, valamint bepillantást kaphatunk az egykori régészeti feltárások titkaiba is.

A nem mindennapi időutazás a kora bronzkorba, a mintegy négyezer évvel ezelőtti időkbe vezet, amikor a Tarna völgyében, a Nyavalyka patak partján az első telepesek birtokba vették a dombot, felépítették az első házakat és a telep erődítését is.

Barangolásunk során a kiállítás gondosan összeállított anyaga beavatott egyebek mellett a bronzkor és a régészet lenyűgöző világába, a föld mélyéről előkerült tárgyak gazdag kincsestárába. Megtudtuk azt is, hogy a Kápolnahalom úgynevezett tell-település volt. A tell arab eredetű kifejezés, mely dombot, halmot jelent. Egyértelműen települések maradványait jelöli, nem azonos az Alföldön elterjedt magas sírhalmokkal, kunhalmokkal. A tell többrétegű települési forma, lakóhalomnak is fordítják.

Modern installációk, képek és filmrészletek segítségével elevenedik meg a Kápolnahalom múltja a könyvtár új kiállítótermében Fotó: Pesti József



– A hely jelentőségéről és közvetlen környezetének folyamatos lakottságáról késő bronzkori és vaskori telepnyomok árulkodnak. A római császárkor idején az Alföldre betelepülő szarmaták a mai Jászdózsa környékét is birtokba vették. Lelőhelyük között megtalálható a Kápolnahalom is. A szarmaták után sokáig lakatlan volt a terület, majd 567 után valószínűleg avarok költöztek be. A régészek az ásatások során honfoglaló őseink nyomait is felfedezték az idők során átalakult területen. Feltehetően az Árpád-korban kápolna épült a bronzkori tell tetején, melyhez temető is tartozott. A középkori templomot minden bizonnyal az Eger ostromára felvonuló török hadak pusztították el. A romok közeléből, a templom köveiből 1728-ban Sarlós Boldogasszony tiszteletére emeltek kápolnát, melyet a második világháború végén felrobbantottak. Az egykori kegyhely emlékét ma a Kápolnahalom vagy Sarlós Boldogasszony halom elnevezés és az 1874-ben állított Varga-féle kőkereszt őrzi – tudtuk meg A kettős bárdtól a Sarlós Boldogasszonyig című tájékoztató kiadványból.

Emléket állítanak a legendás kutatóknak

A Kápolnahalom az elmúlt közel másfél évszázadban számos régész érdeklődését felkeltette. A kiállítás ünnepélyes megnyitóján Dr. Kulcsár Gabriella a Bölcsészettudományok Kutatóközpont Régészeti Intézetének igazgatója felidézte a Kápolnahalom kutatásának történetét, mely egészen a 19. századra tekint vissza. A lelőhely első vizsgálata Bartalos Gyula egri kanonok és Hild Viktor jogász, újságíró nevéhez kötődik, akik munkájuk során a bronzkori leletanyagon kívül egy „putrilakás” maradványait is felfedezték.

Több évtized telt el a következő kutatásig.

1943-ban Gallus Sándor, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti osztályának egykori vezetője folytatta a munkát, majd a második világháború után Csalog József, a Jász Múzeum akkori igazgatója vezetett feltárásokat a dombnál.

– Jelentős fordulat 1966-ban következett be, amikor a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával az úgynevezett tell-program keretében Stanczik Ilona, a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze és Bóna István régészprofesszor vezetésével elkezdték a jászdózsai tell-t kutatni. Ez azért is volt mérföldkő, mert közösen dolgozták ki az új szemléletű ásatási módszertant. Stanczik Ilona pedig kialakította a tell feltárások dokumentációs rendszerét, a bronzkori telepkutatások iskolateremtő feltárását vezette a területen. A bronzkori lelőhely mellett megtalálták a templomok maradványait és a temetőt is – részletezte Dr. Kulcsár Gabriella.

A település határában ma is jól látható a Kápolnahalom. Az egykori kegyhely emlékét az 1874-ben Varga-féle kőkereszt őrzi Fotó: Pesti József



Szólt a 2018 és 2019. között megvalósult roncsolásmentes kutatási programról is, melyet a jászdózsai önkormányzat felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, a szolnoki Damjanich János Múzeum és a Jász Múzeum kutatói végeztek. A legmodernebb módszerekkel zajlott vizsgálat során terepbejárást, régészeti célú légi- és drónfotózást, műszeres lelőhelyfelderítést alkalmaztak, 7594 régészeti lelet került elő.

Turisztikai attrakció része a múlt bemutatása

A jászdózsai Kápolnahalom és környezete hazánk egyik legismertebb bronzkori lelőhelye, mely nemzetközi hírnevet szerzett a községnek. Az ásatások során egyedülálló történelmi emlékek kerültek felszínre.

A bronzkori telepkutatások iskolateremtő feltárását a területen Stanczik Ilona vezette 1966 és 1975 között Fotó: Pesti József

– A kutatás eredményei fontos részét képezték az 1990-es évek elején Európa nagyvárosaiban bemutatott Magyarország bronzkorával foglalkozó vándorkiállításnak. Ennek köszönhetően az előkerült kincsek egy részét Franciaországban, Németországban és Belgiumban is megcsodálhatták az érdeklődők. A Kápolnahalom egyik legérdekesebb lelete egy díszített, agyag kettősbárd modell. Emellett kiemelkednek a kerámiaművesség tárgyi emlékei és egy aranykincs is – olvasható a kiállításra kiadott ismertetőben.

A kápolna és a halom köré különböző legendák szövődtek. Rejtélyes alagútról, mesés kincsekről és garabonciásokról szóló izgalmas történeteket őriz a néphagyomány.

A Kápolnahalom bekerült Jászdózsa települési értéktárába. Az önkormányzat célja, hogy a település régészeti örökséget bekapcsolják a turizmus vérkeringésébe. Baranyiné Csomor Katalin, a Jászdózsai Községi Könyvtár és Petőfi Sándor Közösségi Színtér vezetője érdeklődésünkre elmondta: olyan programot dolgoztak ki, amellyel a bronzkortól napjainkig szeretnék bemutatni Jászdózsa természeti, kulturális és épített értékeit a településre látogatóknak. A könyvtár állandó kiállításával igyekeznek minden korosztályt megszólítani, a fiatalok számára a jövőben múzeumpedagógiai foglalkozásokat terveznek.