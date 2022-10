A Magyar Festészet Napja az ország legnagyobb képzőművészeti mozgalma, ezért is nagy dolog, hogy ismét Szolnok ad otthont a központi tárlatnak és díjátadónak. Országszerte egyébként 150 kiállítóhelyen közel 500 művész több mint 5000 festménye tekinthető meg.

– A szolnoki programsorozat nyitányaként a szokásokhoz híven idén is úgynevezett „Fest Ebéddel” kedveskedtünk a művésztelepre érkező vendégeknek, majd külön programként körbe is vezettük őket a 120 éves kolóniában – számolt be róla hírportálunknak Verebes-Nagy Edit, a Szolnoki Művésztelep művészeti irodavezetője. – Másodszor adhatunk otthont a Magyar Festészet Napja fősodrának, ami egy egésznapos programkavalkád. Az Élő magyar festészet című központi tárlat október 15–30. között látogatható a Szolnoki Galériában és az Aba-Novák Agóra galériájában. A kiállítás magában foglalja a doyenek-festőmesterek, illetve a közép- és fiatal generáció alkotásait. A szekciók kurátorai Verebes György és Gaál József Munkácsy-díjas festőművészek, valamint Horváth Dániel festőművész.

A központi tárlathoz kapcsolódik idén a művésztelep kertgalériájában megrendezendő Nayg István Munkácsy-díjas képzőművész Részleges leltár című egyéni kiállítása is. A rajzstúdió galériában pedig Bráda Tibornak ajánlva címmel nyílik válogatás a hazai üvegfestészet remekeiből.

– A rendezvénysorozat ráirányítja a figyelmet a kortárs művészet fontosságára, és némiképp hiánypótló funkciót tölt be – vélekedett Verebes-Nagy Edit. – A Magyar Festészet Napja jelentőségét 2020-ban Magyar Örökség díjjal ismerték el. Az idei rendezvény szomorú apropója az alapító, Bráda Tibor örökös elnök halála.