Az Országos Könyvtári Napok keretében Szujó Zoltán sportriporter látogatott el a szolnoki Verseghy könyvtárba pénteken este. A szerző az Öveket bekapcsolni – Történetek a boxutcából című könyvéről mesélt az érdeklődőknek. A kiváló hangulatú beszélgetést az Új Néplap és a Szoljon.hu újságírója, Mészáros Géza vezette.

Szujó Zoltán számtalan izgalmas és szórakoztató történettel lepte meg hallgatóságát, ezek nemcsak a Forma-1 világához, hanem személyes élményekhez is kötődtek.

Bármikor szívesen jövök a megyeszékhelyre, hiszen a családi legendáriumban kiemelt helyen szerepel a város

– kezdte a népszerű sportkommentátor.

Édesanyám néhány évet óvónőként dolgozott Szolnokon, ez idő alatt a 24 emeletes társasházban élt. A mai napon pedig meglátogatott bennünket, így együtt jöttünk a városba, ahonnan vonattal utazott tovább Gyomaendrődre.

Mint kiderült, Szujó Zoltán korán elkötelezte magát a sport és a riporteri munka mellett.

– A családommal meglehetősen sokat kirándultunk az országban, ugyanis nagypapám az vallotta, hogy fontos megismerni Magyarországot – folytatta az újságíró.

– Egyik alkalommal Budapesten jártunk, ahol a Szabadság téren sétálva megláttam a hazai sportközvetítések egyik legnagyobb alakját, idősebb Knézy Jenőt. Abban a minutumban, alig nyolc évesen, valamilyen úton módon az az érzés fogott el, hogy sportriporter leszek. Később, 1990-ben gyakornokként együtt dolgozhattam Knézyvel, ami életem egyik legnagyobb élménye és eredménye volt. Tundiillik amikor a Bajnokok Ligáját közvetítette, én voltam a fülén, azaz én mondtam, hogy “tessék”, mire ő elkezdte a közvetítést. Sokat gondolkodtam ezen az időszakon, ugyanis igen meghatározó éveim voltak. Éppen ezek miatt gondolom azt, hogy nagyon érdekes az élet, hiszen sokszor a látszólag jelentéktelen pillanatok és momentumok indítanak el valakit egy úton.

A riporter kiemelte: elképesztően fontos a nyelvtanulás és az olvasás, hiszen a szavaink az építő egységeink, ezek azok a téglák, melyekből falakat építhetünk, mondatokat alkothatunk, hogy később szabatosan kifejezhessük gondolatainkat.

– Az Öveket bekapcsolni című könyvem kellőképp összefoglalja életem egyik legfontosabb tizennyolc évét – mutatott rá a kommentátor.

– A könyv olyan emberek számára is olvasmányos anyagként szolgálhat, akik nem jártasak a Forma-1 világában. Pár napja például az egyik benzinkúton megállított egy férfi, aki elmesélte, nagy lelkesedéssel lapozza a könyvemet, melyet az én hangomon hall a fülében. Mosolyogva gondolok ezekre a visszajelzésekre, hiszen az elmúlt éveket idézik fel bennem, melyet leírtam könyvemben is. Számtalan szép helyen jártam és nagyszerű utazásokon vehettem részt a Forma1-nek köszönhetően. Az eddigi legszürreálisabb élményem például Indiában volt, ahol minden amit a világról és a közlekedésről tanultam, megdőlni látszott. Ugyanis az ország, melynek csodálatos a hitvallása és a környezete több furcsaságot is rejt magában. A tehenek például keresztül-kasul járták az autópályákat, melyek igen rossz állapotban voltak. De előfordultak olyan esetek is, amikor Michael Schumahert és a Forma–1 néhány fontosabb képviselőjét legyőztünk röplabdában.

Az elmúlt időszakban is folyamatosan figyelemmel követem ezt a világot, hiszen életem egyik legfontosabb részévé vált. Be kell hogy valljam, én mindig a kisebb csapatoknak szurkolok. A közvetítéseket nézve pedig ma is elsősorban abban bízom, hogy izgalmas verseny elé nézünk, ami nem végződik halálos balesettel – osztotta meg hallgatóságával a Forma-1-hez fűződő érzéseit a sportriporter, aki egy rövid üzenetben a Szoljon.hu és az Új Néplap olvasóit is köszöntötte.