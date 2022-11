– Országos viszonylatban az a tapasztalat, hogy egyéb, a jelenkorunk kríziseinek kitett ágazati szereplők mellett a kulturális intézmények, szervezetek kerültek az első vonalba, amelyek működésükön közvetlenül, azonnal és nagyon erőteljesen érzik a válságos időket – jegyzi meg elöljáróban Ignácz Kristóf.

– Az állandó újratervezés, a körülményekhez való folyamatos, azonnali alkalmazkodás teszi ki a mindennapjainkat. A város vezetése gyorsan és segítőkészen reagált a kihívásokra, ennek is köszönhető, hogy számunkra tulajdonképpen pozitív változást hozott a kényszerköltözés.

Úgy érezzük, hogy a zenekar végre méltó helyre került azzal az átrendeződéssel, hogy az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ kamaratermét ajánlották fel, egyelőre ideiglenes otthonnak. Jelenleg itt tartjuk a próbákat, de ez a terem alkalmas a kisebb kamarakoncertek és ifjúsági produkciók bemutatására is.

– Ezek a körülmények mind a művészek számára, mind pedig a zenekar működése szempontjából komoly előrelépést jelentenek. Igaz ugyan, hogy most még kissé szűkösen vagyunk, de ha a gazdasági nehézségekkel terhelt időszak elmúlik, nagyon bízunk benne, hogy az Agóra egy része akár komplex telephellyé válhat a Szolnoki Szimfonikusok számára, erősítve ezzel a város kulturális brandjét is. Ez a változás egyben a fejlődési irányt is mutatja számunkra az Európa Kulturális Fővárosa projekt tervezésében és majdani megvalósításában – hangsúlyozza a menedzser.

Hozzátette, a rendelkezésükre bocsátott infrastruktúra lehetővé teszi, hogy még ebben az évadban tervezett kamarakoncerteket, ifjúsági hangversenyeket megtarthassák.

Utóbbi rendezvények előkészítése már folyamatban is van, a tankerülettel együttműködésben.

– De mi lesz az évadfüzetben meghirdetett koncertekkel?

– A fizikai elhelyezést érintő, kényszer szülte megoldást végül is pozitívnak éljük és ítéljük meg. Említettem már, hogy az alkalmazkodás létformánkká vált. Viszont a legfontosabb, hogy több fővárosi szimfonikus zenekarral szemben, melyeknek a gazdasági nehézségek miatt átmenetileg még szüneteltetni is kell a művészeti tevékenységüket, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar nem kényszerül teljes leállásra. Ez egyrészt a következetes és fegyelmezett, előrelátó gazdálkodásnak, másrészt pedig a partnerek és a fenntartó önkormányzat maximális együttműködésének köszönhető.

Ezt pedig igyekszünk is meghálálni: az év végéig minden bérletes koncertünket a tervezettek szerint megtartjuk. Sőt, decemberre egy igazán szórakoztató, izgalmas gyerekprodukcióval készülünk. A Disney Dance Show című karácsonyi koncertünk december 19-i első előadása a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány „A szeretet adja magát” elnevezésű hagyományos adventi eseménysor része lesz, mégpedig a város hátrányos helyzetű gyermekei számára.

– Délután 5 órakor pedig a város összes ovisát és kisiskolását várjuk szeretettel, családtagjaikkal együtt. Táncosok, énekes szólisták, jelmezesek és természetesen a zenészek gondoskodnak arról, hogy vidám karácsonyváró hangulatot teremtve búcsúztassuk a szezont.

– Van-e mégiscsak rossz híre a koncertkedvelők számára?

– Soha! Rossz hírt nem közlünk, csupán helyzetértékelést adunk. A 2023-as évet szerettük volna egy hagyományos megakoncerttel indítani. A január 14-re tervezett Carmina Burana előadást azonban elhalasztjuk egy későbbi időpontra, amikor már nem kell fűteni, és a tiszaligeti városi sportcsarnok kulturális rendezvények számára is nyitva lesz.

Szeretnénk ezért viszont kárpótolni a zeneszeretőket, így a tavalyi évhez hasonlóan kisebb, de annál izgalmasabb újévi koncerttel készülünk január 17-én, amelyen a zenekar szenzációs fúvós és ütős szekciójának világszínvonalú produkcióját láthatja-hallhatja a közönség.

– Örömmel számolok be arról, hogy zenekarunk 2023 első negyedévére három ausztriai vendégszereplési felkérést kapott. Az évadfüzetben meghirdetett bérletes hangversenyeket is szeretnénk kivétel nélkül megtartani, még úgy is, hogy helyszínt, vagy akár programot kell módosítanunk. Az információk a zenekar honlapján és közösségi oldalán megtalálhatók lesznek.

– Mi a helyzet a könnyűzene felé irányuló kitekintéssel?

– Az idei év nyarán egy merőben új és izgalmas projektbe vágtunk bele a 2019-ben Máté Péter-díjjal kitüntetett, 43 éve ugyanabban a felállásban zenélő Karthago Együttessel. A Karthago Szimfonik – Máté Péter in rock! című produkcióban a méltán legendás rockegyüttes és Máté Péter minden generáció által jól ismert híres számai szimfonikus köntösben egészen új művészi és érzelmi távlatokat nyitnak zenésznek, közönségnek egyaránt. A szimfonikus átiratot Balogh Sándor zeneszerző alkotta meg, aki a produkció karmestere is. A műsor egy részének „főpróbája” a szolnoki Partitúra Fesztiválon megtörtént, a teljes zenei anyag ősbemutatójára ez év november 19-én a Papp László Budapest Sportarénában kerül sor, amelyet 2023-ban koncertturné követ.