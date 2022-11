– Nagyon kedves emlékek fűznek az óvodához, szívesen gondolok vissza hivatásom kezdetére, a gyerekekre és a szülőkre. 1963-tól 1969-ig dolgoztam az intézményben, Jászberényből vonattal jártam ki Jászboldogházára. Öröm volt részese lenni az óvoda fejlesztésének, amiben a szülők társadalmi munkája is sokat segített. Az óvoda fennállásának negyvenéves évfordulóján is jelen voltam, boldogság számomra, hogy most itt lehetek – osztotta meg érzéseit dr. Legeza Róbertné Hegedűs Ilona nyugdíjas óvónő.

A rendezvény az óvoda-iskola ebédlőjében folytatódott, ahol Pócs János térségi országgyűlési képviselő is köszöntötte a jubiláló intézményt.