– Minden abban a rövidáru kereskedésben kezdődött, ahol az ötvenes években dolgoztam. A leltár során selejtezett gombokat mindig nekem adta a főnököm, így kezdtem el gyűjteni azokat. Az évek során egyre több cipősdoboz és befőttesüveg telt meg szebbnél szebb gombokkal – kezdte Rozi néni.

Idővel persze híre ment a gyűjtőszenvedélyének és ismerősöktől, sőt ismeretlenektől is özönlöttek hozzá a kicsi tárgyak. Becses darabjai között megtalálhatók például bányászoktól, tűzoltóktól, postásoktól, vadászoktól kapott gombok, de őrzött az Osztrák-Magyar Monarchia katonatisztjeinek egyenruhájáról származó gombokat is. Kedvesek számára az egykori jászberényi gombgyár kellékei, melyek folyami kagylókból készültek. Szép számmal kapott színes üveggombokat, gyöngyház- és csontgombokat, műanyag- és fagombokat. A világ számos országából, többek között Dániából, Svédországból, Hollandiából, Németországból és Ausztriából is küldtek készletébe kincseket.

– A munka és család mellett nem nagyon értem rá a gombok rendszerezésére. Amikor nyugdíjas lettem már több idő jutott a hobbimra, különösen télen, hiszen kevesebb munka akadt a kertben. Szín, stílus és méret szerint gondosan válogattam szét gyűjteményem ékes darabjait – mesélte a 82 éves hölgy, aki a kicsi tárgyakból szívesen készít faliképeket, legkedvesebbek számára a gombokból varrt baglyok.

De megálmodta és kivarrta már a jász települések címereit és Lehel kürtjét is. Fantáziája határtalan, különböző állatokat, tájképeket és csendéleteket, mesefigurákat kreál az apró tárgyakból.

– Egymillió gombból álló gyűjteményemet felajánlottam az Óbudai Múzeum textilipari gyűjteményébe. Jó szívvel ajándékoztam, mert tudom, hogy a megfelelő helyre kerültek a gombok. Remélem, hogy mások is megcsodálják a kincseimet, melyek számomra örömforrást jelentenek – mondta Gombos Rozi.

Ki gombolta volna? címmel december 9-én zártkörű rendezvény keretében nyílik meg az Óbudai Múzeum új időszaki kiállítása, mely széleskörűen mutatja be e kicsi, mindennapi tárgy kultúrtörténetét. Az intézmény tájékoztatása szerint Sinka Istvánné gyűjteményének darabjai is megcsodálhatók a tárlaton.