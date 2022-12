A Szolnoki Repülőmúzeum nemrég osztotta meg közösségi oldalán, hogy az idei nyári fergeteges Matt Bianco-koncert után jövőre egy újabb „nagyágyút” hoz el Szolnokra, és lepi meg a RepTár közönségét. A jövő év legmelegebb hónapjában, július 8-án a hangulat hőfokát a Golden Globe- és Emmy-díjas brit születésű kanadai színész, Kiefer Sutherland emeli.

– Másfél éves előkészítő munka után sikerült megegyezésre jutni – beszélt az előzményekről Kovács Ákos, a RepTár ügyvezető igazgatója. – A Szolnoki Repülőmúzeum koncertszervező menedzsmentje nem Kiefer filmes karrierje, hanem zenei múltja és főleg jelene miatt érdeklődött utána, és kötötte le Szolnokra. Nem lehetetlen, de nekem nincs róla tudomásom, hogy a világsztár járt volna Magyarországon. Gondolom, nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy mennyire megtisztelő, miszerint Szolnok, illetve a RepTár lesz a házigazdája a Kiefer Sutherland-koncertnek – hangsúlyozta Kovács Ákos.

Az italozó életmódja miatt botrányhős világsztárt elsősorban filmszínészként ismerik legtöbben. Talán kevesebben tudják, hogy zenészként is remekel.

A Londonban született, majd a kanadai Torontóban kamaszodó, végül az Egyesült Államokban letelepedett, New Yorkban, később Los Angelesben élő Kiefer Sutherland fiatalon játszott több bandában is. Napjainkban a country-blues műfajban jeleskedik, olykor egy szál gitárral. Van egy zenekara is, mely együttessel tervezi a szolnoki fellépését is.

Kiefer Sutherland Donald Sutherland és Shirley Douglas kanadai színészházaspár gyermeke. Többször nősült, az első házasságából 1988-ban született lánya, Sarah Jude. 1990-ben eljegyezte Julia Robertset, aki az esküvő előtt elhagyta őt.

A 2008 decemberében – a kanadai Hírességek sétányán elnyert csillag után négy évvel – a Hollywood Walk of Fame csillagát is megkapta, a „24” című televíziós sorozatban nyújtott legendás alakítása miatt stílszerűen a Hollywood Boulevard 7024-es szám alatt.