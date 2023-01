– Eleinte csak telefont ragadtam és azzal fényképeztem – mesélte lelkesen Kovács Péter.

– Mindent megörökítettem, ami megtetszett és megfogta a tekintetem.

Péter 2022-ben, a Kovács Pál Művelődési Központ nyári fotó táborának aktív résztvevője volt, ahol áttörő sikereket aratott munkáival.

– Nagyon élveztem a tábort, hiszen olyan témákat bolcolgattunk, amik folyamatosan foglalkoztatnak és ki is kapcsolnak – elevenítette fel nyári élményeit Péter. – A művelődési központ fotósától, Menyhárt Márktól tanulhattunk, aki nagyon sok hasznos tanáccsal látott el bennünket. Mindez egy nagy áttörés volt az életemben, ugyanis mindig is szerettem fotózni, de a tábor alatt kezdtem el igazán szenvedélyesen művelni azt. A nyári élményeim után még többet kutattam a témában és teljesen beleástam magam a fotózásba. Szüleim segítségével beszereztem egy fényképezőgépet, aminek hatására még többet kezdtem fotózni. A napsütéses időszakokban például testvéremmel, Dórával folyamatosan jártunk a Tisza-tóra horgászni, így őt is és a természetet is állandóan lencsevégre kaptam. Minden apró mozzanatot és történést megfigyeltem és megörökítettem, aminek hatására egyre ügyesebbé váltam.

Kovács Péter tehetsége és a természet iránti érzékenysége ifjú kora ellenére kimagasló és példaértékű.

– Az Év BISEL pályázata pont kapóra jött – mondta. – Szerencsémre többféle nyári fotó közül választhattam, hiszen a pályázat kiírói kikötötték, hogy vízi élővilágot jelenítsük meg a képeken. Ahogy elolvastam a kiírást, megragadtam a lehetőséget és jelentkeztem. Majd ősz környékén kaptam egy emailt, hogy számítanak a megjelenésemre. A rendezvényen a “Tisza tavi vízi paradicsom” elnevezésű képem különdíjban részesült. Mindez igazán jó érzéssel töltött el, hiszen olyan visszaigazolást kaptam, ami arra sarkall, hogy folytassam a munkát. Az eseményen többféle környezetvédelmi előadást hallhattunk és számos neves fotográfus tartott előadást művészetéről. Ez a világ nagyon inspiráló volt számomra, sőt! Sokan a közösségi oldalon látott fotóim alapján arra is felkértek, hogy megörökítsem életük egyik legszebb napját.

Kovács Péter az Év BISEL Fotósa (2022)

Forrás: Beküldött fotó

A megmérettetést követően Kovács Péter képeit a Mezőgazdasági Múzeumban állították ki, ahol a többi versenyző fotói is megtekinthetőek.

Jó érzés volt egy országos versenyen szerepelni, hiszen olyan képekkel nevezhettem, amik közel állnak hozzám

– idézte fel Kovács Péter.

– A képek között szerepelt egy hattyú család, melyet igen közelről sikerült lefotóznom, vagy éppen egy Tisza-tavi naplementés kép, melyre nagyon büszke vagyok. Ebből kifolyólag a legkedvesebb téma számomra a természet és az állatvilág, azonban nem vetem meg a portrékat sem – tette hozzá.