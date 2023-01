Asszonyfarsanggal várja az érdeklődőket a Jásztánc Alapítvány szombaton 10 órától a Pájer Antal Művelődési Házban. A hagyományőrző mulatságot többek között gasztronómiai kalandok színesítik.

Gyakorlott háziasszonyok a böjti tekercs, hájas, csigatészta készítés rejtelmeibe avatják be a résztvevőket, akik a mézes díszítés fortélyaiba is bepillanthatnak. A tartalmas programot kreatív festés, lámpás készítés, hímzés, gyöngyszövés, ének- és tánctanulás, mesemondás, mozgásos torna, tréfás borotválás is gazdagítja.