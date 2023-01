Pénteken reggel 9, és délután 1 óra között társasjátékozásra vár minden érdeklődőt a Verseghy Ferenc Könyvtár Szolnokon. Délután egy órától pedig kinyit a szabadulószoba, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges, melyet a [email protected] emailcímen lehet megtenni.

Szombat

A mágia csodálatos világába avatja be az érdeklődőket délelőtt 10 órától a szolnoki Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Térben Gálné Moldován Anita. A sorselemző, tanácsadó és kártyajósló a boszorkányság népi hagyományairól, a bábaságról, a füvesasszonyokról, a negatív energiák kivédésről tart előadást a hallgatóságnak.

Újabb lehetőség adódik szombaton Tiszafüreden a jeges fürdőzés szerelmeseinek. Immár harmadik alkalommal tartják meg az ingyenes "Újévi csobbanást", melynek ötletgazdája Ljasuk Dimitry dokumentumfilmes. A gyülekezés délután fél egytől kezdődik a Holt-Tisza parton, a Szabadvízű strandon, ahol a Tisza megáldását követően turnusokban mehetnek a résztvevők a jeges vízbe. A megmártózást követően három szaunában is lehetőség van a felmelegedésre, mindeközben pogácsával, forró teával, zsíros kenyérrel kínálják majd a legbátrabbakat. A szervezők kérik, a résztvevők vigyenek saját bögrét, úszócipőt vagy papucsot, nagy törülközőt, fürdőköntöst, váltóruhát és pokrócot. Az újévi hangulat fokozása érdekében pedig vicces fejdíszt, jelmezt, sípot, kerepelőt. Amennyiben az időjárás alkalmatlanná válik, vagyis eső vagy hideg szél lesz, a rendezvény elmaradhat, és egy későbbi időpontban pótolják be.

Jászkarajenőn délután 2 órától Nagy Márta, a szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium történelem-földrajz szakos tanára tart előadást a Karai Örömút Egyesület székházában. A pedagógus tavaly októberben járta végig a spanyolországi Szent Jakab utat, közismertebb nevén az El Caminót. A zarándok élményeiről, tapasztalatairól számol majd be hallgatóságának.

Vasárnap

Az Aba-Novák Agóra szervezésében reggel 8-tól délután 2 óráig szolnoki és környékbeli őstermelők, valamint kézművesek kínálják portékáikat 2023 első Helyi Termékek Vásárán. A fókuszban ez alkalommal az újévi házi sütemények, valamint a forralt bor állnak majd. A látogatók emellett a híres karcagi birkapörköltből is vásárolhatnak, melyet akár helyben is elfogyaszthatnak, de haza is vihetnek.

Aki csoportosan szeretné lemozogni a finomságokat, délelőtt fél tíztől indul egy laza tempójú, huszonkét kilométeres gyalogtúra a Zagyva-gáton Újszászról a vasútállomásról. A séta innen Zagyvarékason keresztül egészen Szolnokig tart.

Aki inkább a zenés-táncos-játékos módját választaná a kikapcsolódásnak, Nagykörűben délután két órától kezdődik az I. Körűi népzenész találkozó örömzenélés és folkkocsma, a helyi művelődési házban. Kettő órától több állomásból álló családi vetélkedő, három órától hangszer simogató, fél négytől táncház és kézműves foglalkozás, öt órától pedig hajnalig tartó örömzenélés indul. A belépés a rendezvényre ingyenes.