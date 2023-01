Ez Törökszentmiklós történetének legelső dokumentuma, melyet 1770-ben nagynevű elődöm, Szentmiklósi Sebők Sámuel kezdett el írni–mutatta a felbecsülhetetlen jelentőségű, kézzel írt kopott könyvet Szabó József, a Törökszentmiklósi Református Egyházközség elnök-lelkésze, aki több évtizedet várt erre a pillanatra.

– Harmincnyolc évig kerestem ezt a könyvet, de nem találtam sehol. Úgy került elő, hogy az egyik itteni lelkész leszármazottai egy másik városban megtalálták a pincéjükben a nagyapa iratai között. Mivel tudták hogy kutatok utána, elhozták nekem. Benne van minden lényeges történés Törökszentmiklósról, az újratelepülésről, ami 1720-ban hogy ment végbe.

Szentmiklósi Sebők Sámuel – aki 1766-1777 között volt a város lelkésze – feljegyezte azoknak a családoknak a neveit, akik visszatelepültek, és azt is, hogy honnan érkeztek a városba. Beszámol az első református templom építésének körülményeiről, a templom számára adományozott kegytárgyakról, de a harangok története, valamint a bábaasszonyok nevei is szerepelnek benne. Nekik ugyanis nagyon fontos szerepük volt a városban, hiszen ők azonosították be, és hozták el megkereszteltetni az újszülött gyermekeket. Azt gondolom, hogy Törökszentmiklós első száz évének legfontosabb információit találhatjuk meg ebben a könyvben–hangsúlyozta az elnök-lelkész. Mint elmondta, a könyvet 1770-től folyamatosan folytatták a soron következő egyházi vezetők, így a kézírás miatt nem lesz könnyű az adatok feldolgozása.

– Azt még nem tudom, hogy milyen szempontok szerint történik majd, a faximile (hasonmás a szerz.) kiadás nem tűnik lehetségesnek, mivel a kézírás nehezen olvasható. De úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő években a könyv feldolgozása igen jelentős segítség lesz majd a város történetének jobb megismerésében – hangsúlyozta Szabó József elnök-lelkész.