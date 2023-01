„Ha nem restellném, titokban nyomukba erednék. Becserkészném velük együtt a látványt, a napfelkeltét, a napraforgó tengert, a vágtató ménest, a naplementét, az ősz megannyi színpompás arculatát.”

Köszöntőjében így szólt Simon Cs. József újságíró Bali István és Bali Anna csodálatos munkáiból összeállított kiállítás megnyitóján. A szolnoki fotográfus házaspárnak a közelmúltban nyílt tárlata a Szandaszőlősi Művelődési Házban. A kiállítás címe: Ketten párban, fotózásban. – Bár van egy harmadik társuk is, a fotókon többnyire nem szereplő házi kedvenc, a hűséges kutya, ők mégis ketten, párban járnak. A fotózásban és több mint ötven éve az életben is – mondta megnyitó köszöntőjében Simon Cs. József.

És valóban, aki ismeri őket, az tudja, hogy ritka pillanat, amikor nincs náluk fényképezőgép. A városban, a térségben, az ország számos táján megörökítik, amit lehet.

– Tulajdonképpen ez a tevékenység, ha úgy tetszik hobbi, már az életünk részévé vált. Úgy véljük, hogy ami elmúlik, azt nem lehet pótolni, de fotókon „eltehetjük” a látványt. S nemcsak magunknak örökítjük meg a pillanatokat, hanem másoknak is, olyanoknak, akik az adott helyre esetleg nem jutnak el, de a képek által részesülhetnek az élményből – fogalmazta meg Bali István.

Ő mintegy tizenöt esztendeje kezdett fotózni falusi sportnapokon, később a Hagyományőrző népi és sportjátékok Európában című könyvéhez készített fotókat. Egyeik kedvenc témája a természet, de szívesen készít szociofotókat is. A természet rendre megjelenik felesége képein is. – Valóban, a természet mindkettőnknél visszatérő téma, sokáig ez alkotta a képek nagy részét, de manapság már nagyon érdekel az építészet, szívesen fotózom utcai jeleneteket és portrékat. De mindent a gép fókuszába helyezek, ami csak érdekes – számolt be Bali Anna, aki öt éve kezdett foglalkozni a fényképezéssel, ami mára igazi szenvedélye lett.

Mindez a képeken is látszik, hiszen valóban csodálatos pillanatok jelennek meg azokon. Aranysárga és zöld levelű fák, bokrok, vízbe kapaszkodó fa matuzsálemek, mézillatú rétek, hó födte, jégbe fagyott tópart és még megannyi szépség. Felsorolni is nehéz, érdemesebb inkább megnézni ezeket az alkotásokat. Erre egészen január 27-éig a Szandaszőlősi Művelődési Házban van lehetőség.