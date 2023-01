– Már gyerekkoromban is vonzódtam a képzőművészethez – árulta el a festő. – Volt otthon művészeti könyvünk, amiben a modern alkotások is szerepeltek, és persze akadtak lexikonjaink is. Miután Pesterzsébetről Budapestre költöztünk, rendszeresen elmentünk hétvégenként a Képzőművészeti Múzeumba, majd miután már nem volt romos a Műcsarnok, oda is jártunk. Korán megismerkedtem tehát a művészettel.

Arról nem is szólva, hogy a környékünkön híres festőkről elnevezett utcák voltak, mint például a Benczúr Gyula utca, Szinyei Merse utca, Munkácsi Mihály utca. Engem pedig érdekeltek, hogy kik ezek az illetők. A környezet tehát adott volt, hogy megszeressem a művészetet

– idézte fel a kezdeteket Girnt Vilmos.

De vajon miért nem képzőművészeti irányban tanult akkor tovább?

– Úgy látszik, annyira azért nem voltam tehetséges – szerénykedett – , bár gyerekkoromban több alkalommal szerepeltek rajzaim az iskolai kiállításokon, középiskolás koromban pedig csak úgy magamtól megpróbáltam felkészülni a felvételire is.

Megjegyzem, valójában sokkal jobb rajzoló volt nálam apám és a nővérem is, nekem viszont a fantáziám volt nagyobb...

Az élet persze ment tovább, én pedig katonai pályára kerültem.

Elvégezte a Zrinyi Miklós Katonai Akadémiát, majd Szolnokra helyezték, ahol megismerte feleségét is és le is telepedett e városban. Később a Kilián György Repülő Műszaki Főiskola docense volt.

De felnőttként is érdekelte a festészet, némi kihagyás után 1981-ben tért vissza az alkotói tevékenyéhez.

– Ebben az évben rendeztek egy amatőr képzőművészeti tárlatot, a megyei felhívásra én is jelentkeztem. Egyik képem pedig be is válogatták. Akkoriban a mostani Aba-Novák Agóra Kulturális Központ sarkában volt egy vizuális terem, az itt működő képzőművészeti szakkörökben képeztem magam, Pogány József tanár úr keze alatt. Nagyon jó társaság alakult itt ki, jártunk csoportos kiállításokra, akkoriban amatőrök csak csoportosan szerepelhettek – idézte fel.

Bekapcsolódott a szolnoki képzőművészeti életbe is, olyan neves művészek előadásait hallgatta, mint Szemadám György, Erdély Miklós festőművészek, Papi Lajos szobrászművész M. Kiss Pál művészettörténész. De elméleti területen is komoly tudásra tett szert. Az idők folyamán több művészeti közösséggel is kapcsolatba került, akár alapító tagként.

Szolnokon leginkább mint a Honvéd Kulturális Egyesület helyi tagozatához kötik a nevét, ahol nem csak alkotóként, de szervezőként is nagyon aktív: a Magyar Kultúra napja és a Festészet Napja alkalmából mindig rendez kiállítást a tagok alkotásaiból. Emellett ő az, aki Szolnok Város Napjához kapcsolódva kiállítást szervez, Szolnoki festők Szolnokért címmel a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban.

És persze töretlenül fest, részt vesz alkotótáborokban is.

– Valamikor én is kipróbáltam többféle stílust, témát, festettem tájat, próbáltam krokizni, és mindent, amit a festőtanfolyamon oktattak. Később megismertem Kandinszkijt, ő nagyon hatott rám. A német expresszionisták is. De gyerekkoromban otthon a szobánkban láthattam anyám kedvenc képeit, egyikük Fényes Adolf Babfejtők című festménye volt, ennek a színei visszaköszönnek az én képeimről is. Ez a színvilág megragadott, amit valamiképp én még fokozni is akartam, ezért kontúroztam. Voltaképp azt a módszert követtem, ahogy a színes üvegablakok készülnek, vagy rekesz zománc. Csak én ezt festményben valósítottam meg.