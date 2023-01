Képzőművészet 1 órája

Nagykörű Galéria: remélik, hogy idén megnyílik a századik tárlatuk

Egyre többen ismerik Nagykörűt gasztronómiai rendvezényei által. Ám aki a Tisza-parti településre érkezik, kulturális élménnyel is gazdagodhat, a Nagykörű Galériában például időről időre csodás képzőművészeti alkotásokat tekinthet meg. A tizennegyedik éve működő galériában 2023-ra is vannak tervek, a szervezők remélik, hogy idén megnyílik a századik tárlatuk is.

Szász József művészeti vezetőt (festménnyel a kezében) egy róla készült képpel lepte meg az egyik kiállító, Gonda Zoltán debreceni festő-, és grafikusművész Forrás: Nagykörű Galéria Facebook-oldala

– Jelenleg a 94. tárlat látható a Nagykörű Galériában, szentendrei művészek, Dokmáni-Pistyur Gabriella festőművész és Pistyur Imre Munkácsy-díjas szobrászművész csodálatos munkái tekinthetők meg. Persze az évek alatt az ország minden tájáról érkeztek hozzánk kiállítók, sőt még határon túli művészek alkotásait is láthatták már az érdeklődők. Egy kis faluban is nagyon sok művészetet kedvelő ember él, a galéria „feladata”, ha úgy tetszik, a küldetésünk éppen az, hogy számokra megmutassuk a képzőművészet különböző ágazataiban tevékenykedő művészek alkotásait. Mindezek mellett célunk, hogy népszerűsítsük Nagykörűt ország-világ előtt a képzőművészet eszközeivel – foglalta össze röviden a kiállítóterem működésének lényegét Szász József, művészeti vezető. A nagykörűi önkormányzat által, önkéntes segítőkkel fenntartott nonprofit, bemutató jellegű kamara-galéria 2009 júliusa óta működik Nagykörűben. A kiállítóhely azóta is fontos tényezője a Tisza-parti település kulturális életének, hozzájárul hírneve öregbítéséhez, művészi élményt nyújt látogatóinak. – Szinte már lehetetlen név szerint felsorolni mindenkit, aki elhozta hozzánk alkotásait. Voltak közöttük magyarok és külföldiek, kortársak és klasszikusok, ismertek és feltörekvők, fiatalok és idősek. Ami nagy öröm számunkra, hogy számos helyi művész is bemutatkozhatott a galéria által. Továbbá az, hogy az évek során jó kapcsolat alakult ki a térségben, de távolabb tevékenykedő alkotóművészekkel – hangsúlyozta a művészeti vezető. – Ahogy minden intézmény működésében, nálunk is voltak nehézségek. Így például 2013-ban az egyik tárlatot idő előtt kellett bezárnunk, az épület ugyanis beázott. Akkor felmerült a végleges bezárás lehetősége is, de szerencsére a fenntartó önkormányzat segítségével hamar elhárult a probléma, a hibát kijavították. – Ráadásul a galéria nemcsak megújult, de – a szomszédos nemezgaléria elköltözése által – egy újabb teremmel, csaknem kétszeresére bővült. Aztán 2018-ban újabb átalakításon „estünk át”, lehetőség nyílt ugyanis egy harmadik kiállítási terem és egy kiszolgáló helyiség létesítésére. Az építkezés befejeztével az alapterület mintegy hetven négyzetméterre bővült – számolt be Szász József. A koronavírusjárvány miatt a galéria életében is volt némi kényszerszünet, ám az az időszak sem telt tétlenül, hiszen akkor javították ki végérvényesen a korábbi beázást. Igaz, a galériának otthont adó épületet 2021 júniusa végén tűzkár érte, szerencsére azonban a kiállítóhelyiségek sértetlenek maradtak. Így folytathattuk a munkát – tette hozzá a művészeti vezető. A galéria azóta is rendre megtelik kerámiákkal, festményekkel, szobrokkal, különböző művészeti alkotásokkal. Jelenleg a kilencvennegyedik tárlat anyaga díszíti a falakat és polcokat, de a további tervek természetesen már készülnek, a galéria munkatársai bíznak abban, hogy az idei évben jubileumot is ünnepelnek, a századik tárlat keretében.

