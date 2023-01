A XX. század egyik legkiemelkedőbb költőjének Pilinszky Jánosnak az életútját mutatja be a nemrégiben megnyitott tárlat. A Pilinszky 100 című kiállítás anyagát a költő születésének századik évfordulója alkalmából, még 2021-ben állította össze a Kertész Imre Intézet. Danyi Gyuláné, a besenyszögi Wesniczky Antal Művelődési Központ és Könyvtár vezetője elmondta, az anyag eddig nem volt elérhető, nemrégiben kapott tájékoztatást arról, hogy igényelhető, be is rendezték azt. A táblák január 31-ig tekinthetőek meg a művelődési házban.