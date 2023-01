Mozgalmas, eseménydús évet zárt a jászfényszarui könyvtár. 631 darab új könyvvel, 19 új dvd-vel, diafilmmel és öt új társasjátékkal gyarapodott a bibliotéka. Az intézmény közösségi oldalán közzé tett statisztikából azt is megtudtuk, hogy száztizenhárom alkalommal tartottak online és hagyományos, személyes jelenlétet igénylő rendezvényt. Ezeken összesen 2600-an vett részt. A kölcsönzött dokumentumok száma tavaly több mint 6000 darab volt, melyek között könyv, folyóirat, dvd, dia és hangoskönyv egyaránt akadt. Ha ezt összehasonlítjuk a 2021-es adattal, akkor azt látjuk, hogy tavaly csaknem kilencszáz dokumentummal többet kölcsönöztek. Mintegy négyszáz beiratkozott olvasója van a könyvtárnak, mely szolgáltatásait az önkormányzatnak köszönhetően ingyenesen biztosítja a lakosoknak.

– Azt tapasztaljuk, hogy a könyvek drágulása miatt az olvasók egyre szívesebben fordulnak a könyvtárhoz. Folyamatosan keresik a friss megjelenéseket, ezért mindig igyekszünk a legújabb olvasmányokkal bővíteni a kínálatot. Nagyon bízunk benne, hogy elérkezett a könyvtárhasználat reneszánsza – mondta Bujdosó Katalin könyvtáros.

Tavaly túlnyomó többségben a szórakoztató témájú könyveket kölcsönözték az olvasók. Az év kedvelt szerzői között szerepel például Náray Tamás, Orvos-Tóth Noémi, R. Kelényi Angelika, Baráth Viktória, Ludányi Bettina, de Fábián Janka is töretlen népszerűségnek örvend. A skandináv irodalom ugyancsak a kedvencek közé tartozik, különösen Fredrik Backman történeteit keresik a könyvtárhasználók. A gyerekek szívesen olvassák többek között Dániel András Kuflik sorozatát, az Egy ropi naplója szintén favorit, de sokan szeretik az ismeretterjesztő sorozatokat is. A járványos időszakban több programot online szerveztek meg, melyek közül néhányat a pandémiát követően is megtartott a könyvtár.

– Ilyen például a közösségi oldalon meghirdetett könyvvásár, ami online formában sikeresebbnek bizonyult, mint a hagyományos, személyes jelenléttel zajló vásár. Az ünnepekhez kapcsolódó online kvízjátékaink szintén népszerűek, legutóbb a karácsonyi kvízjátékhoz csatlakozhattak az érdeklődők. A nyertesek ajándékcsomagot kaptak – erről már Nagy Ildikó könyvtáros beszélt hírportálunknak.

Olvasásra ösztönzik a fiatalokat is

Az olvasás élmény- és örömforrás. Népszerűsítésére a jászfényszarui könyvtár évek óta meghirdeti a Nagy Könyves Kihívást. A kezdeményezéshez csatlakozók vállalják, hogy az év során minden héten elolvasnak legalább egy-egy könyvet. A 2022-es kihívást január 20-án 17 órakor ünnepséggel egybekötött beszélgetéssel zárják a könyvtárban, ahol a résztvevők olvasmányélményeiket is megosztják majd egymással. Az iskolai könyvtárral együttműködve szervezik meg a diákoknak az iskolai könyves kihívást, mely két fordulóból áll. Célja az olvasás ösztönzése a fiatalok körében. Az első forduló feladatlapjainak leadási határideje hamarosan lejár. A 3-4. osztályosok Csukás István Pom-Pom meséit, az 5-6. osztályosok Nógrádi Gábor szabadon választott regényét dolgozzák fel. A 7-8. osztályos diákok pedig Szabó Magda egyik könyvét vagy egy kalandregényt olvasnak el a kihívás során.