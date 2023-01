Az egyetem elvégzése után pedagógusként helyezkedett el, több tanintézményben is tanított. Többek között egykori alma materében, a Verseghy Ferenc Gimnáziumban. Az akkori felsőkereskedelmi iskolában (később Közgazdasági Szakközépiskolában) először óraadó helyettes, majd végleges tanári állást kapott. Tanított magyart, németet, franciát, gondozta az iskola könyvtárát. Amikor 1949-ben megszüntették a „nyugati” nyelvek tanítását, négyéves képzés keretében átképezte magát az orosz nyelv tanítására. Nevelőtanárként a népi kollégiumban is dolgozott és ellátta az iskolai könyvtáros feladatát is.