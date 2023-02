Jászsági fotópályázatot hirdetett a Jászok Egyesülete és a Jászapátiak Baráti Egyesülete. A pályázat nyitott minden amatőr fotós részére, a 16 éven aluli alkotók junior kategóriában nevezhetnek. A szervezők két témakörben, a Jászság természeti értékei és a Jászság épített, kulturális értékei kategóriában várják a pályamunkákat. Témakörönként egy szerzőtől legfeljebb három fotó küldhető be, képpár nem adható be. A felvételek telefonnal is készülhetnek, drónfotókat nem kérnek – olvasható a fotópályázat felhívásában.

A képeket teljes felbontásban, JPEG formátumban március 15-ig várják a [email protected] email címre. Az alkotónak rendelkeznie kell a képek nagyfelbontású változatával, melyet a kiállításra kerülő fotók esetén a szervezők bekérnek. Felhívják a figyelmet, hogy az elbírálás név nélkülisége miatt a képekre ne tegyenek logót, feliratot. A beérkezett és a pályázati kiírásnak megfelelő képeket a Jászok Egyesülete facebook oldalán teszik közzé.

A szakmai zsűri a pályaművek közül témakörönként három díjazottat választ ki, akik pénzjutalomban részesülnek. A juniorok pedig értékes fotós ajándékokkal gazdagodhatnak. A közösségi oldalon megjelenő képek közül a legtöbb kedvelést kapott fotó közönségdíjban részesül. Ezenkívül a képek megosztói, szavazói közül egy személy szintén közönségdíjat kap. A díjazott képeket, valamint a pályázók alkotásaiból a zsűri által kiválasztott felvételeket az idei Jász Világtalálkozón, Jászdózsán állítják ki.