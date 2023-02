Szabó Gyula gyermekszínészként kezdte pályáját a tiszazugi városban, elmondása szerint a mesemondására jellemző fordulatait egy utcabeli idős ember ihlette. A Kossuth-díjas művésznek tehát nemcsak egyszerűen a szülővárosa volt Kunszentmárton. A Helytörténeti Múzeumban a Magyar Géniusz Program támogatásával a város neves szülötteinek életét mutatják be, az időszaki kiállítást a napokban rendezik be. Hegedűs Krisztián igazgatóhelyettes megmutatta Szabó Gyula Fonogram-díját, illetve az Oscarra emlékeztető szobrot, melyet akkor kapott a családja, amikor a művész neve a Csillagok falára került. Ezek mellett számos érdekes relikvia is helyet kap majd az intézmény falai között.