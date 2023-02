Bill Kapitány, a magyar blues királya február 11-én este a szolnoki Jubileum Bowling és Élménycenterben lép fel a Deák Bill Blues Band formációval az ugyancsak hangos zenei nagyágyúnak számító Molnár Róbert Band előzenekar után.

– Nagyon várom már a szombat esti bulit – kerestük fel a legfeketébb hangú fehér énekest (a legendás Chuck Berry jellemezte eképpen Deák Billt egy 83-as budapesti közös koncert alatt – a szerző).

Nagyon szívesen jövök sokadjára Szolnokra, mert mindig teltházas, őrületes dzsemborivá kerekedik a bluesparti.

– Emlékeim szerint koncerteztünk többször a tiszaligeti sportcsarnokokban, majd valahol a Tisza parton, később a vasúti Váróteremben is. A Jubileum Bowling és Élménycenterben most járok majd először, viszont remélem, nem utoljára! – gondolt optimistán jövőjére is Bill Kapitány.

Deák Bill Gyula többször fellépett már Szolnokon

Fotós: Kozma Mihály

A magyar blues királyának egész életét a megpróbáltatások és az azt követő bizakodás jellemezte. Az utóbbi években maga és felesége is több alkalommal a halál árnyékában járt. Bill a „kaszással” való találkozásait mindig optimistán kezeli. Egyszer ragadta el a teljes reménytelenség, amikor…

– Talán ismeretes, Kőbányán születtem. A Bajcsy kórházban. Kisgyerekként a Pongráctelepen, a Pongrác úton laktunk. Hat gyerek egy szobában, egy lavórral. Hogy ne legyen nagy a tolongás, én gyakorta kijártam az utcára focizni. Egy időben az MTK korosztályos csapatában is futballoztam. Tizenegy voltam, amikor a lágyékomnál egy fájdalmas tályog keletkezett.

A Madarász utcai gyermekkórházban elvégzett rutinműtét közben elvágták a lábamban a főütőeret. Az életemet úgy tudták megmenteni, hogy levágták a lábamat.

– A foci ugye ugrott, ha már én nem tudtam. A haverok a pályán fociztak, én meg pályán kívülre kerültem. Gyerekként gyógyszerekkel akartam öngyilkos lenni, de kimosták a gyomromat – idézi fel ma már szenvtelenül régi emlékeit, majd folytatta:

– Aztán belenyugodtam a helyzetembe, ráadásul biztatásként nemsokára betört Magyarországra is a beat, rock, soul, blues korszak, velük együtt a Beatles, a Rolling Stones, a Kinks, az Animals és a többiek. Én meg nem csak hallgattam, hanem énekeltem is őket. Volt a szomszédunkban egy Sárközi nevű cimbalmos, akinek a fia kapott egyszer az apjától egy gitárt, ami akkor nagyon menő volt. A srác megtanult néhány angolszász nótát játszani rajta, én meg üvöltöttem hozzá valamit. Így kezdődött – mesél sportpályafutása korai végéről és zenei pályája kezdetéről is a hazai blueskirály.

Deák Bill Gyula fiatalon a kor legendás zenészeinek koncertjeire járt „csápolni”, akikkel nem sokkal később közösen is fellépett.

Akiket a Kapitány név szerint rendre felemleget, az Orszáczky Miklós, Szakcsi Lakatos Béla és Radics Béla. Pályája elején a kőbányai Sztár nevű bandában énekelt, majd vendégénekesként foglalkoztatta a Napsugár, a Wanderers, a Loyd, a Mini, a P. Mobil és a szintén legendás Syrius. A „sztárcsináló” és teljhatalmú ORI (Országos Rendező Iroda) nem találta színpadképesnek a mankóval ugráló, torzonborz hajú és szakállú, ám de rendkívül egyedien és hatásosan éneklő előadót, ezért megtagadta tőle a fellépési engedélyt. Ám pályatársai, köztük például az Omega együttes tagjai is, kiálltak mellette. A frontember Földes Lászlóval befutó Hobo Blues Band pedig bevette a zenekarba. A többi meg már történelem…

A blues egy életforma, egy életérzés. Magával ragad és soha nem ereszt!

– fogalmazza meg tömören hitvallását Deák Bill Gyula.

A többit meg majd elmondja a szombati koncerten. Akit érdekel, az hallgasson bele. Megismételhetetlen és felejthetetlen lesz!