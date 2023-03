Budapestre „költözött” a nagykörűi festő. A Tisza-parti településen élő alkotóművész. Szász József csupán ideiglenesen lett fővárosi, ezekben a napokban, hetekben ugyanis egy budapesti lakásgalériában mutatja meg képeit. Lélekfestmények. Így jellemzi maga az alkotó a kiállításon bemutatott művek többségét, ahogy mondja: ezek szubjektív jellegű képek, melyek egy-egy belső élmény hatására születtek.

– Az utóbbi években sok keserűség és kevés öröm ért. A bemutatott alkotásokban ott van a szeretett feleségem ötven év együttélés utáni elvesztése, valamint az élet lassú elszivárgásának megtapasztalása is – összegzi a festőművész.

A kiállított képek között van egy önarckép is

Forrás: Beküldött fotó

A tárlat a „Megvál(t)ásaim címet viseli, melyet eképpen magyaráz az alkotó:

– Egyrészt megválás a szeretett társtól, az élet bizonyos, eddig pazarlóan tékozolt, alábecsült örömeitől. Másrészt megváltás az életemben elkövetett hibáktól. A különleges, lelki tartalommal alaposan átszőtt képek Budapesten, Székely Gábor lakásgalériájában tekinthetők meg március 31-ig. A tárlat számos helyi művészbarát és a település önkormányzata segítségével valósult meg.

Aki azonban nem tud a fővárosba utazni, de szívesen látna Szász József-műveket, megteheti Nagykörűben is. A településen több helyen is fellelhető belőlük, többek között a Nagykörű Galériában, melynek a vezetője is Szász József. Ráadásul az alkotást folytatja is a művész, mert, ahogy mondja: – A csapásokból egyre inkább magamhoz térve szeretnék még alkotni, kiállításokat szervezni, egyszóval élni!