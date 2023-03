A hangulat mindig jó munka közben. Egy új dolgot megtanulunk, miközben jókat beszélgetünk, jól szórakozunk

– mondták a vesszőfonó szakkör tagjai.

Ők, ahogy mondják, a lehető legjobb helyen tanulnak, hiszen Luka Lajos helyi kosárfonótól leshetik el a vesszőfonás csínját-bínját. Ottjártunkkor is a népi iparművész műhelyében gyűltek össze és akkor éppen ceruzatartót készített a maroknyi csapat.

– A támogatás feltétele volt a szakkörvezetői vizsga megléte, hárman levizsgáztunk, Takács Andrásné vezeti a gyöngyfűzőket, Kurgyis Lajos kolléga lett a vesszőfonó szakkör vezetője, jómagam pedig a hímzők vezetését vállaltam – mondta el Petőné Fábián Erzsébet.

– A tematika szerint húsz héten keresztül vizsgadarabokat kell készíteni, ennyi ideig kapcsolódunk be a vesszőfonás rejtelmeibe. Lajos bácsi az első alkalmakon az alapokat tanította meg. Így például a kosáralj variációkat, ami lehet ovális és kerek, aztán az oldalak készítését, szakszavakkal a felkarózást, felbokrozást és persze a különböző fonási- és szegési technikákat is megmutatta nekünk. Jelenleg egy ceruzatartó készül, de készült már szappantartó és mazsoláskosár, és csinálunk levendulás- és gazdasági kosarat is – részletezte a szakkör tagja, aki a helyi művelődési házban művelődésszervezőként dolgozik.

A vesszőfonó-tanulók péntekenként találkoznak Luka Lajos műhelyében, az öt „tanonc” a népművész szerint jól halad.

Először kicsit megijedtem, mert két-három emberrel könnyebb lett volna foglalkozni, de aztán megnyugodtam, mert lelkes és ügyes a csapat

– szólt hozzá a szakember, Lajos bácsi.

Az alkotások tehát készülnek, jó hangulatú foglalkozásokon szaporodnak a fonott tárgyak. A szakkör lényege, ahogy a résztvevők mondják, az értékek megőrzésén és továbbvitelén túl az együtt töltött idő, a közösségépítés. A program végén egyébként az elkészült „vizsgadarabokból” kiállítást is rendeznek majd.

– A három szakkörön készült tárgyakat állítjuk majd ki közösen. A tervek szerint május 12-én nyílik a tárlat a Madarász Károly Művelődési Házban, ahol a hímzett szépségek, a vesszőből font tárgyak és a gyöngyfűzők alkotásit mutatjuk majd be – tette hozzá Petőné Fábián Erzsébet.