Színes programokkal készül a tavaszra a Damjanich János Múzeum. A sorozat március 10-én a beporzók napjával indul.

– Évek óta csatlakozunk mi is ehhez a kezdeményezéshez. Volt, hogy rovarhotel került ki a tájházba, előadásokat is tartottunk a témában. Most mézédes délelőttre várjuk az érdeklődőket, Patkós Dániel szolnoki méhész interaktív beszélgetést tart, az eszközökről és a méhészkedésről is mesél – mondta a nemrégiben tartott sajtótájékoztatón Vincze Rita, az intézmény közönségkapcsolatok osztályának vezetője.

Császár Péter restaurátor, hobbifotós képeiből egynapos tárlatot is berendeznek.

Az élő grafika időszaki kiállításuk kapcsán is több programot szerveznek, Tenk László tárlatvezetése mellett az érdeklődők egy előadást is hallgathatnak némi kortárs művészeti betekintéssel.

– A közösségek hetét május 8. és 17. között jelenléti formában tervezzük a Petőfi emlékévhez kapcsolódva – emelte ki.

Évek óta népszerű a múzeum palettáján a Világtájak zamata, melyet idén május 13-án tartanak. Mindig más országok, földrészek kultúrájával, gasztoronómiájával foglalkoznak, idén Portugália lesz a terítéken.