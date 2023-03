Bárki elhozhatta kedden a vármegyeszékhelyen készült régi fotóját a Hild Viktor Könyvtárba. Az intézmény programján beszkennelték azokat, hogy így váljanak közkincsé a helytörténet iránt érdeklődők számára.

– A „Képpel írt várostörténet” egy 2019-ben indult projektünk, amelynek célja, hogy úgy gyarapítsuk a helyismereti gyűjteményünket, hogy nem csak a különböző közgyűjtemények, hanem a családi almáriumok fényképekeit is begyűjtjük – beszélt kezdeményezésük hátteréről a Verseghy Ferenc Könyvtár munkatársa. Károly Nóra hozzátette, a Verseghy könyvtár helyismereti gyűjteménye vármegyei gyűjtőkörrel rendelkezik, vagyis Szolnok mellett a környező településekről érkező fotográfiákat is szívesen fogadják. Az egyes dokumentumok ugyanis olykor rengeteg érdekességet rejtenek. Mint megtudhattuk, valakit az épületek története vonz, másokat az utcaképek fejlődése csábít, de olyanok is akadnak, akiket a régi autók és az adott korszak öltözködése bűvöl el.

Károly Nóra arról is beszámolt, hogy a legrégebbi digitalizált fotójuk az 1890-es évekből való, a szolnok.topoteka.net oldalukon pedig már közel 10 ezer kép szkennelt változata lelhető fel.

– A kihelyezett, képpel írt várostörténeti utazó szkennerünk általában negyedévente „jelenik meg” Szolnok különböző helyszínein, ám a Verseghy könyvtár helyismereti gyűjteményébe folyamatosan lehet hozni a különféle fotókat. Egy alkalommal átlagosan 5-10 fő látogat el hozzánk ezen alkalmak keretében – fogalmazott programjuk elején Károly Nóra.