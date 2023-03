– Innen a fiatalabb látogatóknak berendezett egykori ruhatáron át folytatjuk utunkat, ahol vezetőnk rövid időre beindítja a gyerekeket lenyűgöző terepasztal vasúti szerelvényeit, majd belépünk a néhai étterembe. Ez most a számos díjjal elismert szolnoki MÁV énekkar gyakorló- és koncertterme is, melynek Kondor Balázs is tagja. Zömében itt látható mindaz, amit vezetőnk az évtizedek során megmentett az enyészettől.

Az étterem '94-től volt ruhabolt, cipőbolt, miegymás, utána tíz évig üresen állt, végül itt kezdtük tárolni a gyűjteményt. Múltját a megterített asztalok idézik, s az első, a hódmezővásárhelyi Alföldi Porcelángyár terméke, a vasúti éttermek menü-étkeztetéséhez készült. A következő asztalon egy kék-arany herendi, végül egy étkezőkocsi Zsolnay terítéke látható az előkelőbb kiszolgálás emlékeként.

– Közben eljutunk a vasúttörténeti tárgyakig, itt van a szolnoki állomás 1913-as első telefonközpontja, egy régi utazások hangulatát őrző várótermi részlet az első világháború idejéből megmaradt padokkal és egy 1908-as szolnoki menetrenddel. Egy térképen Kondor Balázs meglepő dologra hívja fel a figyelmet. Szolnok a századelőn nem az átadáskori Budapest-Nyugati – Cegléd, hanem a Budapest-Keleti – Rákos – Újszász útvonalon feküdt, Szolnok – Cegléd csak egy összekötő vasútvonal volt ebben az időszakban. A menetidő 1909-ban Budapesttől 1 óra 58 perc volt, ma 1 óra 15 perc. Itt van annak az embernek a portréja is, akiről ma talán senki sem tudja Szolnokon, hogy ki volt, pedig sokat köszönhet neki a város.

Ullmann Móricz bankár a Középponti Vaspálya Társaság igazgatójaként érte el, hogy Vác után Szolnokra jöjjön a következő vasútvonal, ami meghatározó volt a megyeszékhellyé válásban.

– Közben mi is megérkeztünk az 1950-es évekbe, ahol különös sínen járó szerkezettel találkozunk.

Két állomás között ezzel a kézi hajtánnyal közlekedtek a vasutasok, a vonat elől meg egyszerűen leemelték a sínről, megvárták, míg szabad lesz a pálya. Ma is működik, a város napján imádták a gyerekek.

– Aszocialista időket itt még egy állomásfőnöki iroda idézi, olyan emlékkel, melyből az utolsó példányt őrzik Szolnokon.

– Ezeken a gépeken készültek a régi, színes kartonpapír vonatjegyek – mutatja Kondor Balázs. Minden állomásnak egyedi nyomófeje volt saját sorszámozással, s az utolsó példányt a MÉH-telep elől mentettem meg. Mellette a mai szolnoki pályaudvar eredeti tervdokumentációja, és Farkas Tibor barátom – többek között Kádár János vonatát is ábrázoló – 16 festményből álló hiperrealista festménysorozata látható. De nem járnánk az ötvenes években, ha az éberség jegyében nem mutatnánk be a titkos ügykezelés irodáját és az állomás katonai parancsnokságának emlékeit is, mert akkoriban még ilyen is létezett. Közben elértünk tulajdonképpeni célunkhoz, a budapesti királyi váróterem eredeti berendezéséhez, melynek Szolnokra kerülése is külön kalandregény. Itt már Őfelsége, I. Ferenc József és felesége, Erzsébet tekint ránk a falakról s minden a boldog békeidők hangulatát árasztja. – Ez Erzsébet királyné eredeti bútora, s az áthúzott kárpittól eltekintve ugyanúgy néz ki, mint amikor még ő használta.

A Nyugati Pályaudvar ma is meglévő királyi várójában állt, ma is a MÁV tulajdona, itt letétben van, de saját költségemen restauráltattam – mutatja a ritka kortörténeti emléket Kondor Balázs. A kanapéból, két fotelből, márványbetétes asztalból és kis asztalból, továbbá két székből álló bútorból csak egy szék hiányzik, amit sajnos összetörtek valamikor. Így hoztam Szolnokra. A monumentális öltözőtükröt a rajta levő korabeli szállítólevél szerint 1872-ben Drezdában gyártották a bécsi udvar részére, onnan került Magyarországra. A többi korabeli tárgyat, mint például az Osztrák-Magyar Monarchia 1882-ben kiadott vasúti térképét és az 1917-ben, tehát már az uralkodópár halála után készült osztrák ezüst fésülködőkészletet, melyen Ferenc József és hitvese képe látható, kiegészítőként évek alatt gyűjtöttem össze árveréseken. Ilyen a Herendi Porcelángyár Gödöllő nevű porcelánja, melyet itt, és a gödöllői királyi kastélyban lehet látni, még a Hofburgban sincs belőle. Ferenc József a gödöllői királyi váró részére készíttette Sissinek, ott volt eredetileg, én az itt levő darabokhoz egy árverésen jutottam hozzá. A könyvek is korabeliek és az egyik kiadását Erzsébet tragikus sorsú fia, Rudolf trónörökös támogatta.