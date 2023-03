Ötvenhárom évvel az első és negyvenkettővel a második szolnoki premierje után harmadik alkalommal tűzte műsorára Bertolt Brecht Koldus­operáját a Szigligeti színház. A Kurt Weill által megzenésített szatirikus játék nem egy könnyed darab, persze a német szerző nem is szórakoztatni akarta vele a közönségét, mint inkább elgondolkodtatni...

Az első szolnoki Koldusopera bemutatójára 1970. március 13-án, pénteken került sor. A színházigazgatóként is rendező Berényi Gábor nem volt babonás a bemutató napját illetően és szerencséje lett: korabeli kritikák szerint a Huszár László, továbbá Molnár Piroska és Bókay Mária főszereplésével színpadra állított mű „attraktív” volt. Kíméletlenebbnek bizonyultak azonban az 1981-es szolnoki Koldusoperával. A húzónevek, Kern András, Kristóf Tibor, Margittay Ági, Egri Kati és Takács Kati kiemelkedő játéka ellenére mindannyiuk „hangbéli gyengeségeit” rótták fel a számlájukra. A darabot dirigáló Sándor Pállal kapcsolatban megjegyezték, hogy filmesként akadtak már maradandóbb rendezései.

Napjaink szigligetis Koldusoperáját Eszenyi Enikő jegyzi rendezőként. Koncepciója a darab aktualizálására koncentrálódott. Ezt azonnal érzékeltetni is kívánta, még mielőtt a függöny felgördült: avatarok színre lépése jelezte, hogy a száz éve született mondanivaló jelenkori közlése a későbbi korokra is alkalmazható lehet.

Eszenyi örök érvényűnek állítja be Brecht üzenetét azáltal, hogy az igazságot, amiről tudjuk, hogy odaát van, egy, a semmiből előbukkanó marslakó magyarázza el a történet végén.

Az 1928-ban bemutatott Koldusopera sem más, mint társadalomkritika. A nagy gazdasági világválság előszele már ott süvít a németországi sikátorokban is, ahol a nyomorúságos nélkülözés és az éhhalál ellenszere a bűnözésekből és szexuális szolgáltatásokból származó kétes bevételek, miközben a barnaingesek is kezdik már a karmukat élesíteni, de már aggatni is a hamarosan felcsillagozni kívánt ellenségeikkel szemben. Az író az olvasói, színházi közönsége szemével is szimpátiát viseltet a főhős, ám de kíméletlen gyilkos és rabló, nőket megalázó, alávaló gazember, Bicska Maxi iránt, aki London művésznegyedének, a Sohónak az ura.