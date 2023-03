Vasárnapig a fiatalokhoz hasonlóan még nagyon sokan felszállhatnak a különleges járatra, ahol sok, eddig talán nem ismert részletre is „fény derülhet” Petőfi Sándor életével kapcsolatban. Ahogy a tárlatmegnyitó elhangzott, az utazókiállítás célja, hogy Magyarországon, valamint határainkon túl is minél több honfitárunkhoz juttassa el élményszerűen Petőfi Sándor életművét és mutassa be életútját. A tárlat egyedi megközelítésből mutatja be a költő személyiségét, munkásságának ismert darabjait. „Átröpűlök hosszában hazámon” – ez a vándorkiállítás mottója.

A Dalaim című vers részlete nemcsak Petőfi utazás iránti szenvedélyét és költői ambícióit fejezi ki, de utal a tárlat nem mindennapi jellegére is.

Mindannyiunk számára nagy öröm, hogy megérkezett Szolnokra a Petőfi Irodalmi Múzeum utazókiállítása

– kezdte köszöntőjében Rusvai Károly önkormányzati képviselő a kiállítás megnyitóján. – Bár ismeretek szerint Szolnokhoz nem kötődik Petőfi, de a Tiszaáról írt verse által mégis nagyon erős kapcsolódást érezhetünk a költővel mi szolnokiak, illetve térségben élők. Ez a kapcsolódás most még szorosabbá válhat, ha megtekintjük a mobilbusz tárlatát – hangsúlyozta. Rusvai Károly hozzátette: az a teljesítmény, melyet Petőfi rövid élete során véghez vitt, mindannyiunk számára példaértékű lehet.

Hazaszeretet, hazafiság jellemezte az életét, a munkássága a fiataloknak is példa lehet. Bízom benne, hogy minél többen megtekintik ezt a különleges bemutatót

– tette hozzá a képviselő.

A múzeumbusz Szolnokon március 19-ig várja a látogatókat a Hild téren, 20-án Mezőtúrra „gurul tovább” a vándorkiállítás, melyet március 21-én Túrkevén lehet megtekinteni.