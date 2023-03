Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem kutatóprofesszora, a kisújszállási Móricz Zsigmond gimnázium egykori ­tanulója száznál is több elismerése közül több mint harminc, tudományhoz kötődő kitüntetést mutatnak be a Vigadó Kulturális Központban március 16-án 16 órakor nyíló kiállításon. A fényképek melletti tárolókban az SZTE Klebelsberg Könyvtár Karikó-gyűjteményének archív dokumentumai mellett sok kisújszállási kötődésű tárgyat is láthatunk.