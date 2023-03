Folytatódik a klubkoncert-sorozat a jászberényi Lehel Film-Színházban. Március 18-án 21 órától a 30 éves Doors emlékzenekar ad koncertet. Az együttes célja, hogy minden generációt megismertessenek a legendás The Doors rockzenekar zenei világával, mely a bluestól, a jazz-rockon át, a rockig sok zenei stílust magába foglal. Az emlékesten felelevenítik Jim Morrison és barátai örök érvényű dalait, köztük például a Light My Fire, Riders On The Storm, Waiting for the Sun című slágereket.