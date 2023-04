– A Szolnoktár elnevezésű blogunk a könyvtár által kialakított online szolgáltatások egy új generációja. Korábban az volt az első számunkra, hogy minél több dokumentumot digitalizáljunk és tegyünk közzé az interneten. Ám azt vettük észre, hogy sokkal nehezebb valamit úgy megtalálni, ha csak katalógus formájában közöljük – avatott be a régi képek bemutatásának rejtelmeibe a Verseghy Ferenc Könyvtár munkatársa. Károly Nóra kiemelte, később az az ötletük támadt, hogy blog formájában a képekhez, képeslapokhoz, cikkrészletekhez különféle leírásokat csatolnak, hogy így népszerűsítsék a gyűjteményeket.

– Azt tapasztaljuk, hogy egyre nő az igény a régi fotók digitalizálása iránt. Ez részben azért van így, mert a nyolcvanas években készült papírképek mára kezdenek elhalványulni, megindult bennük egy kémiai folyamat. Ezeket a darabokat viszont most még meg tudjuk menteni – folytatta a szakember.

Károly Nóra ezután arról ejtett szót, hogy változatos utakon érkeznek hozzájuk Szolnok és környékének különleges fotográfiái. Egyesek haláleset miatt nem akarják kidobni a családi albumokat, és a digitalizálás mellett döntenek. S ha az adományozók hozzájárulnak, helyismereti adatbázisokba töltik fel a képeket.

A tizenkilencedik századból főleg litográfiáink vannak – mutatta meg a legértékesebb darabokat a szakértő.

A közelmúltban nagy megtiszteltetésben volt részünk. Volt egy költő-bibliográfus kolléganőnk, akinek családtörténetét és más emlékeit megőrzésre kapta meg a könyvtár. Az anyag digitalizálása már lezárult, és most következik a feltárás, amikor is egy emlékoldalt készítünk. A legérdekesebb képek azok a családi vizitkártyák, amelyeken kolléganőnk egykori elődeinek alakjai szerepelnek

– tárta elénk a boldog békeidőkből származó dokumentumokat Károly Nóra.

Mint megtudtuk, a könyvtári kollekció ékes példánya egy 1899-es fotó, melyet már az interneten is bárki megtekinthet. A kép azt követően került az intézményhez, hogy Tóth Tibor, a Tabán festője elhunyt. A művész özvegye ekkor jelezte, hogy férje több értékes képpel is rendelkezett. Ebben a gyűjteményben szerepelt a kisbabát ábrázoló újszászi fénykép is.

Ami korunk emlékanyagát illeti, a hatvanas-hetvenes évekből szintén gazdag fotóanyagot tudhat magáénak a bibliotéka. A megyei építőipari vállalat albumaiban máig nyomon követhetjük Szolnok városépítészetét, a lakótelepek és a belváros változásait. A vármegyeszékhelyen jelenleg ez az egyik legfontosabb városépítészeti forrásmunka, melyben felsejlik például a Széchenyi lakótelep építése is.

Nem gondolnánk, milyen érdekes a Békás szökőkút a képek tükrében. Az évtizedek alatt ugyanis sok esküvői fotót készítettek itt, és végig emblematikus helyszín volt ez a gyerekek, fiatalok számára. Érdemes lenne időrendbe tenni az itteni fotókat. Régi álmom, hogy mindezt megvalósítsuk

– összegezte szavait a könyvtár munkatársa.